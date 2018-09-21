Kirada oturanlar dikkat! Yeni dönem başlıyor...

2019-2021 y\u0131llar\u0131n\u0131 kapsayan YEP'te emlak sekt\u00f6r\u00fcne y\u00f6nelik \u00f6nemli tedbirler yer al\u0131yor.,Buna g\u00f6re, kira art\u0131\u015f oran\u0131na dair \u00fcst s\u0131n\u0131r, d\u00f6viz kuru ve emtia fiyatlar\u0131ndaki geli\u015fmelere duyarl\u0131l\u0131\u011f\u0131 y\u00fcksek \u00fcretici fiyatlar\u0131 yerine t\u00fcketici fiyatlar\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde belirlenecek.,\u00d6te yandan, ta\u015f\u0131nmaz de\u011ferleme sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak. B\u00f6ylece, tapu har\u00e7lar\u0131 ve emlak vergilerinin ger\u00e7ek de\u011feri \u00fczerinden al\u0131nmas\u0131 sa\u011flanacak \u015fekilde gayrimenkul vergilendirme sistemi yeniden d\u00fczenlenecek. ,\u0130mar plan\u0131 revizyonlar\u0131yla olu\u015fan de\u011fer art\u0131\u015flar\u0131ndan kamuya ger\u00e7ek\u00e7i oranda pay al\u0131nmas\u0131 ve art\u0131\u015flar\u0131n adaletli payla\u015f\u0131m\u0131 sa\u011flanacak.,T\u00fcrkiye T\u00fcm Emlak M\u00fc\u015favirleri Federasyonu Ba\u015fkan\u0131 Hac\u0131 Ali Taylan, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u00fcretici fiyat endeksindeki (\u00dcFE) y\u00fcksek art\u0131\u015flara dikkati \u00e7ekerek, "\u00c7ok \u00f6nemli bir karar, bu sene \u00dcFE'deki y\u00fckseli\u015ften dolay\u0131 kira art\u0131\u015flar\u0131 y\u00fczde 19'a ula\u015ft\u0131.,Vatanda\u015f\u0131 koruyacak bir \u00f6nlem almak gerekiyordu, kira art\u0131\u015flar\u0131n\u0131n t\u00fcketici fiyatlar\u0131na ba\u011flanmas\u0131n\u0131 do\u011fru buluyorum. T\u00fcketicinin geliri belli d\u00fczeyde olunca bu ekstra maliyetler kirac\u0131da s\u0131k\u0131nt\u0131 olu\u015fturacakt\u0131." dedi.,YEP'te yer alan ta\u015f\u0131nmaz de\u011ferleme sisteminin de \u00e7ok \u00f6nemli bir soruna \u00e7\u00f6z\u00fcm getirmesini beklediklerini aktaran Taylan, Tapu ve Kadastro Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn bu konuda \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.,Taylan, bu d\u00fczenlemeyi yapmadan \u00f6nce insanlar\u0131n konutlar\u0131n\u0131 neden ger\u00e7ek de\u011ferinden satmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n incelenmesi gerekti\u011fini vurgulayarak, \u015funlar\u0131 kaydetti:,"Bunun sebebi, tapu har\u00e7lar\u0131 ve emlak beyan de\u011ferlerinin y\u00fcksek olmas\u0131. Bu konuda bir d\u00fczenleme yap\u0131lmas\u0131n\u0131 toplum da biz de destekleriz. Tapu har\u00e7lar\u0131n\u0131n ciddi anlamda d\u00fc\u015fmesi gerekiyor ki insanlar bu yola tevess\u00fcl etmesin.,B\u00fcy\u00fck \u015fehirlerde emlak vergi oranlar\u0131 ikiyle \u00e7arp\u0131l\u0131yor, emlak vergi beyan de\u011ferinde \u00e7arpan\u0131n d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesi gerekiyor. \u0130nsanlar bir gayrimenkul al\u0131p 3 ay sonra satmas\u0131 gerekti\u011finde ciddi gelir vergisi \u00f6d\u00fcyor. Gelir vergisiyle de ilgili d\u00fczenleme yap\u0131lmas\u0131 laz\u0131m. E\u011fer bunlar yap\u0131l\u0131r ve vatanda\u015fa ma\u011fduriyet olu\u015fturulmazsa bunu savunuyoruz.,Zaten vatanda\u015f da sistemden memnun de\u011fil. Tapu har\u00e7lar\u0131, emlak beyan de\u011feri ve gelir vergisi d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcl\u00fcrse vatanda\u015f g\u00fcle oynaya gider gayrimenkul\u00fcn\u00fc ger\u00e7ek sat\u0131\u015f de\u011ferinden g\u00f6sterir. Vatanda\u015fa ekstra k\u00fclfet getirmeyecek bir d\u00fczenleme yap\u0131lmas\u0131 gerekiyor.",\u00dcFE'deki y\u00fcksek art\u0131\u015flar nedeniyle art\u0131k ev sahipleri ve kirac\u0131lar\u0131n kira bedellerinde y\u00fczde 10 civar\u0131nda art\u0131\u015f uygulamaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Taylan, \u00dcFE'deki art\u0131\u015f\u0131n uzun s\u00fcrmesi halinde, kira art\u0131\u015flar\u0131n\u0131n bu d\u00fczeyde kalmayabilece\u011fini s\u00f6yledi.,Tapu har\u00e7lar\u0131n\u0131n 31 Ekim'e kadar y\u00fczde 3 olarak belirlendi\u011fini an\u0131msatan Taylan, "Har\u00e7lar yakla\u015f\u0131k bir ay sonra yeniden y\u00fczde 4 olacak. Har\u00e7lar y\u00fczde 1 ve alt\u0131na kal\u0131c\u0131 olarak d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmeli." diye konu\u015ftu., Taylan, YEP'teki hedefin, yasal d\u00fczenlemeyle hayata ge\u00e7irilmesi gerekti\u011fini dile getirdi.