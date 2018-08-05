Kiralık Aşk dizisinin genç oyuncusu trafik kazasında hayatını kaybetti

K\u00f6t\u00fc haberi Onur Akay duyurdu.\r\n,\u00dcnl\u00fc ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 ve yazar Onur Akay, Kiral\u0131k A\u015fk isimli dizisinin gen\u00e7 oyuncusunun trafik kazas\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini duyurdu.\r\n,21 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 oyuncunun \u00f6l\u00fcm\u00fc sevenlerini yasa bo\u011fdu.\r\n,Ac\u0131 haberi \u00fcnl\u00fc ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 ve yazar Onur Akay duyurdu. \u201cBu foto\u011fraflar hat\u0131ra kald\u0131\u201d ba\u015fl\u0131kl\u0131 bir yaz\u0131 kaleme alan Akay, 21 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu O\u011fuzhan T\u00fckenmez\u2019in, trafik kazas\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini duyurdu.\r\n,Onur Akay, \u201cKiral\u0131k A\u015fk isimli dizide onu Ozan karakteri ile tan\u0131m\u0131\u015ft\u0131k. Ayr\u0131ca \u00e7ok say\u0131da reklam filmlerinden de tan\u0131d\u0131\u011f\u0131m\u0131z 21 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu arkada\u015f\u0131m\u0131z O\u011fuzhan T\u00fckenmez, \u0130stanbul\u2019da ge\u00e7irdi\u011fi trafik kazas\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,Lise d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc s\u0131n\u0131ftan bu yana modellik ve oyunculuk yapan T\u00fcrkiye`nin \u00f6nemli \u015firketlerinin tan\u0131t\u0131m filmlerinde de rol alan gen\u00e7 oyuncu, d\u00fczg\u00fcn fizi\u011fi kadar yetene\u011fiyle de otoritelerden tam puan almay\u0131 ba\u015farm\u0131\u015ft\u0131. Hedefinin beyaz perdede \u00f6nemli projelerde yer almakt\u0131. Ailesine ve sevenlerine sab\u0131r dilerim. Mek\u00e2n\u0131 cennet olsun in\u015fallah.\u201d ifadelerini kullanarak gen\u00e7 oyuncunun rol ald\u0131\u011f\u0131 Kiral\u0131k A\u015fk isimli dizinin setinde \u00fcnl\u00fc oyuncu Onur B\u00fcy\u00fcktop\u00e7u ile \u00e7ekilmi\u015f foto\u011fraflar\u0131n\u0131 da payla\u015ft\u0131.\r\n,Ayr\u0131ca gen\u00e7 oyuncunun sette \u00fcnl\u00fc oyuncular Bar\u0131\u015f Ardu\u00e7 ve Onur B\u00fcy\u00fcktop\u00e7u ile \u00e7ekilmi\u015f foto\u011fraf\u0131n\u0131 da payla\u015fan Onur Akay, \u201cLise d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc s\u0131n\u0131ftan bu yana modellik ve oyunculuk yapan T\u00fcrkiye`nin \u00f6nemli \u015firketlerinin tan\u0131t\u0131m filmlerinde de rol alan gen\u00e7 oyuncu, d\u00fczg\u00fcn fizi\u011fi kadar yetene\u011fiyle de otoritelerden tam puan almay\u0131 ba\u015farm\u0131\u015ft\u0131. ,Hedefinin beyaz perdede \u00f6nemli projelerde yer almakt\u0131. Ailesine ve sevenlerine sab\u0131r dilerim. Mek\u00e2n\u0131 cennet olsun in\u015fallah.\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n