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15 Temmuz Destanı
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GÜNDEM
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Özel harekât da destek verdi! Bin 200 polisle huzur operasyonu
YAŞAM
-
Şanlıurfa’da terör operasyonlarında 23 tutuklama
SPOR
-
ÖZET İZLE: Beşiktaş 2-1 Kasımpaşa maçı özeti ve golleri İZLE | BJK, Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
SPOR
-
Galatasaray Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta? | GS Osmanlı maçı hangi kanalda?
GÜNDEM
-
Son dakika Afrin Haberleri! Çatışmalar sürüyor! TSK ve ÖSO ilerliyor...
YAŞAM
-
Traktörden kaçtı tırla çarpıştı: 3 yaralı
GÜNDEM
-
Şanlıurfa’da terör operasyonlarında 23 tutuklama
DÜNYA
-
ABD Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişletti
DÜNYA
-
Telaferli Türkmen yetimlerden Mehmetçik'e dua
YAŞAM
-
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
GÜNDEM
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Gaziantep’teki tefeci operasyonunda 5 tutuklama
YAŞAM
-
Patlayan lastiği değiştirmek isterken tırın altında can verdi
YAŞAM
-
Kötü koku gelen evde ceset bulundu
GÜNDEM
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TBMM Başkanı Kahraman: “Afrin operasyonu meşru müdafaa hakkımızdır”
YAŞAM
-
İkiz kardeşleri ölüm bile ayıramadı
DÜNYA
-
Gazze sınırında gerginlik: 9 yaralı
SPOR
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Yatabare hastaneye kaldırıldı
SPOR
-
Obradovic: “Barcelona her şeyini ortaya koydu”
SPOR
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Alonso: "Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadık"
DÜNYA
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Dışişleri Bakanlığından Trump'ın Kudüs açıklamasına tepki
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15 TEMMUZ
Ramazan
Kırıkhan’a roket atıldı
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesine, Suriye tarafından terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca atılan 2 roket düştü.
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