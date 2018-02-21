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Kırıkhan'da 3 noktaya 5 roket düştü
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Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin’e sınırı bulunan Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bugün 3 ayrı noktaya 5 roket düştü. Bir vatandaş, evinin yanına düşen roketin açtığı çukura zeytin fidanı dikeceğini söyledi.
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