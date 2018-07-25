Kırıkkale'de silahlı kavga: 3 ölü

K\u0131r\u0131kkale'de silahl\u0131 sald\u0131r\u0131ya u\u011frayan 3 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Olay yerinde kalp krizi ge\u00e7iren bir ki\u015fi de hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, arazi tart\u0131\u015fmas\u0131 y\u00fcz\u00fcnden silahl\u0131 sald\u0131r\u0131ya u\u011frayan Eray Sevindim, \u0130smail Canol ve Lokman S\u00fcmb\u00fcl olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \r\n\r\n,Bu s\u0131rada bi\u00e7er d\u00f6ver \u00fczerinde bulunan bir ki\u015fi de kalp krizi ge\u00e7irerek ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Olay, K\u0131r\u0131kkale'nin Bal\u0131\u015feyh il\u00e7esinin Ayd\u0131n\u015feyh k\u00f6y\u00fcn\u00fcn Kapakl\u0131\u00f6z\u00fc mevkiindeki nohut tarlas\u0131nda meydana geldi. \r\n\r\n,Silahl\u0131 sald\u0131r\u0131y\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiren zanl\u0131 olay yerinden ka\u00e7t\u0131. \r\n\r\n,Bunun \u00fczerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. \r\n\r\nEkipler taraf\u0131ndan ka\u00e7an \u015fahs\u0131n kimli\u011finin tespit edilmesi ve yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u00fcr\u00fcyor.