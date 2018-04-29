Kirli ittifak gün yüzüne çıktı

BAE ve Suud ittifak\u0131 Suriyeli muhalif gruplar\u0131 hedef alan sabotaj faaliyetlerine devam ediyor. ,Suriye genelinde sava\u015fan gruplar, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\u2019y\u0131 koruma ama\u00e7l\u0131 kurulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan Arap Ordusu\u2019na kat\u0131lmaya zorlan\u0131yor. PKK\u2019y\u0131 himaye ama\u00e7l\u0131 i\u00e7in kurulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan korsan orduya en az 50 bin yeni Arap sava\u015f\u00e7\u0131 toplamak istiyorlar. ,Ayda bin dolar vaadiyle gen\u00e7ler, \u00dcrd\u00fcn ve Haseke b\u00f6lgelerinde ABD\u2019li uzmanlar taraf\u0131ndan e\u011fitime tabi tutulacaklar. Suudi \u0130stihbarat bu kampanyada en aktif unsur olarak dikkat \u00e7ekiyor.\r\n\r\n,Haseke, Deyrezor, Humus, Dera, \u015eam, Halep, \u0130dlib, Tartus, Lazkiye ve Kuneytra b\u00f6lgelerinde paral\u0131 sava\u015f\u00e7\u0131 arama faaliyetleri devam ediyor. \u00d6nceli\u011fi sava\u015f tecr\u00fcbesi olanlara veriyorlar ancak hi\u00e7 sava\u015fmam\u0131\u015f gen\u00e7leri de bu projeye dahil etmek istiyorlar. PKK\u2019y\u0131 koruma ama\u00e7l\u0131 kurulmak istenen Arap Ordusu i\u00e7in 40 milyar dolarl\u0131k b\u00fct\u00e7e ayr\u0131ld\u0131. Ancak Suriye i\u00e7erisinde herhangi bir mesafe alamad\u0131klar\u0131 i\u00e7in ba\u015fta M\u0131s\u0131r olmak \u00fczere Afrika \u00fclkelerinden paral\u0131 asker toplama planlar\u0131n\u0131n da oldu\u011funu biliyoruz.\r\n \r\n,Suud istihbarat\u0131 PKK\u2019y\u0131 koruma ve korsan koridorun g\u00fcvenli\u011fini sa\u011flama konusunda yo\u011fun \u00e7aba y\u00fcr\u00fct\u00fcyor. Sahay\u0131 en iyi tan\u0131yan elemanlar\u0131 grup ve \u015fah\u0131s d\u00fczeyinde g\u00f6r\u00fc\u015fmeler y\u00fcr\u00fct\u00fcyor. ,\u0130nsanlara para vadediyorlar. T\u00fcrkiye aleyhine baz\u0131 s\u00f6ylemlerde bulunarak F\u0131rat Kalkan\u0131 ve Zeytin Dal\u0131 Harekatlar\u0131 ile kazan\u0131lan zaferi g\u00f6lgelemeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar. Baz\u0131 isimleri de \u00f6l\u00fcmle tehdit ediyorlar. Kendilerine, ailelerine suikast ile katledilecekleri y\u00f6n\u00fcnde tehditler savuruyorlar.\r\n \r\n,PKK\u2019y\u0131 himaye ama\u00e7l\u0131 kurulmak istenen Arap G\u00fcc\u00fc\u2019ne katmak i\u00e7in en b\u00fcy\u00fck faaliyet \u015eam\u2019da y\u00fcr\u00fct\u00fcld\u00fc. Muhaliflere, \u00dcrd\u00fcn\u2019e ge\u00e7meleri teklifinde bulunuldu. T\u00fcm gruplar bu teklifi reddetti. ,Ancak son 2 ayda ba\u015fta \u0130dlib olmak \u00fczere muhalif b\u00f6lgelerde 40 \u00f6nemli isim d\u00fczenlenen suikastlerle \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc. (Yeni \u015eafak)