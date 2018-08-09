Kırmızı ışıkta Acun Ilıcalı ile karşılaştı! Yaptığı hareket sosyal medyayı salladı

K\u0131rm\u0131z\u0131 \u0131\u015f\u0131kta Acun Il\u0131cal\u0131 ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.,Yapt\u0131\u011f\u0131 hareket sosyal medyay\u0131 sallad\u0131\r\n\r\n,Ey\u00fcpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda s\u00fcratli bir \u015fekilde tek tekerlek \u00fczerinde giden motosikletli gen\u00e7, l\u00fcks otomobiliyle seyir halinde olan Acun Il\u0131cal\u0131\u2019ya yakalan\u0131nca \u015foke oldu.\r\n\r\n,Ey\u00fcpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda \u00f6nceki g\u00fcn saat 19.00 s\u0131ralar\u0131nda seyir halinde olan motosikletli gen\u00e7, trafikte akan ara\u00e7lar\u0131n aras\u0131nda tehlikeli bir \u015fov ger\u00e7ekle\u015ftirdi. S\u00fcratli bir \u015feklide giderken motorun tek tekerle\u011fini kald\u0131ran s\u00fcr\u00fcc\u00fc, yoluna bu \u015fekilde devam etti.\r\n,\r\nBir s\u00fcre bu \u015fekilde yoluna devam eden gence arkas\u0131ndan gelen l\u00fcks otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc selekt\u00f6r yapt\u0131.\r\n,\r\nAcun Il\u0131cal\u0131\u2019y\u0131 g\u00f6r\u00fcnce \u015foke oldu\r\n,\r\nBunun \u00fczerine tek teker \u00fczerinden inerek k\u0131rm\u0131z\u0131 \u0131\u015f\u0131kta duran gen\u00e7, otomobildeki Ekrem Okumu\u015f\u2019a bakarak, \u201cKalk\u0131yor muyuz\u201d dedi. O esnada \u015fof\u00f6r koltu\u011funda Acun Il\u0131cal\u0131\u2019y\u0131 fark g\u00f6ren gen\u00e7 \u015foke oldu.\r\n,\r\nYa\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131kla motosikletinden inerek arac\u0131n yan\u0131na yakla\u015fan gen\u00e7, motor sporlar\u0131na olan tutkusuyla bilinen Il\u0131cal\u0131 ile selamla\u015ft\u0131.\r\n,\r\nArd\u0131ndan ye\u015fil \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n yanmas\u0131 \u00fczerine tekrar motosikletine binen gen\u00e7, yine s\u00fcratli bir \u015fekilde tek tekerlek \u00fczerinde giderek uzakla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Ya\u015fananlar ise motosikletlinin kask, Okumu\u015f\u2019un ise cep telefonu kameras\u0131na yans\u0131d\u0131.