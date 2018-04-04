Kış geri döndü, araçlar yolda kaldı

Bahar\u0131 bekleyen halk\u0131 ak\u015fam saati bast\u0131ran kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131yla \u015foke oldu.,Sar\u0131kam\u0131\u015f\u2019ta ak\u015fam ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ilerleyen saatlerde yerini tipiye b\u0131rakt\u0131. Sar\u0131kam\u0131\u015f-Karaurgan yolunda tipiden mahsur kalan bir ara\u00e7 vatanda\u015flar\u0131n yard\u0131m\u0131yla kald\u0131\u011f\u0131 yerden \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n etkili oldu\u011fu Sar\u0131kam\u0131\u015f\u2019ta bir anda etraf beyaza b\u00fcr\u00fcn\u00fcrken, Sar\u0131kam\u0131\u015fl\u0131lar k\u0131\u015f\u0131n bu kadar fazla kar ya\u011fmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirttiler., \u00d6te yandan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ve tipiden Digor-I\u011fd\u0131r Karayolu\u2019nun Hanlar Ge\u00e7idi\u2019nde de TIR\u2019lar\u0131n mahsur kald\u0131. Mahsur kalan TIR\u2019lar\u0131n idman\u0131na karayollar\u0131 ekipleri yeti\u015fti. Tipinin etkili oldu\u011fu Hanlar Ge\u00e7idi\u2019nde zaman zaman ula\u015f\u0131mda aks\u0131yor. Trafik ekipleri de s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri dikkatli olmalar\u0131 konusunda uyar\u0131yor.