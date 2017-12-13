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Türkiye Gazetesi

Kış mevsiminde kullanılması gereken ilaçlar

Kış mevsiminde kullanılması gereken ilaçlar
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Kış aylarında soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklar nedeniyle bazı ilaçların kullanımı artış görülüyor. Prof. Dr. Orhan Sezgin, kışın neredeyse herkes tarafından sıklıkla tüketilen ilaçları açıklayarak neden olduğu sağlık sorunlarını bir bir sıra

Hava koşullarının değişmesiyle çeşitli salgın hastalıklar da beraberinde gelebiliyor. Bu hastalıkların sonucunda insanlar bilinçsizce ilaç tüketimine yöneliyorlar. Özellikle kullanımının en çok yaygın olduğu ilaçlardan birisi de ağrı kesiciler. Bu dönemlerde sıklıkla tüketilen ağrı kesiciler, mide ve bağırsağa hasar verebilme potansiyeline sahip olabiliyor. Gribal enfensiyonların beraberinde görülen ateşli hastalıklarda çeşitli ateş düşürücü ilaçların kullanılmasına neden olabiliyor.

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