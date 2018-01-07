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Başkentte zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
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Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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Recep Şen: Bizden daha akıllı oynadılar
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Saso Filipovski: Topu paylaşarak iyi basketbol oynadık
GÜNDEM
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KKTC'de oy verme işlemi sona erdi
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Elektrik ve doğalgaz faturaları değişiyor
DÜNYA
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Le Pen'in partisi isim değiştiriyor
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Aynı sokak... Birer gün ara... 2 ceset
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'Açık limonata içmeyin' uyarısı
YAŞAM
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Askerden izinli geldiği köyünde çöken evin altında kaldı
SPOR
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Galatasaray’a bir darbe de Banvit’ten
POLİTİKA
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Ünal, Kılıçdaroğlu’nu memleketi Tunceli’de eleştirdi
KÜLTüR - SANAT
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Cem Yılmaz’ın ’Arif V 216’sına İzmir’de büyük gala
YAŞAM
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Kış turizminin yeni adresi Kahramanmaraş
YAŞAM
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85 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
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Kış turizminin yeni adresi Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Yedikuyular mevkiine yapılan turizm merkezi hizmet vermeye başladı. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşların akın ettiği kayak merkezini bir günde yaklaşık 4 bin kişi ziyaret etti.
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