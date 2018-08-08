Kız arkadaşı barışma teklifini reddedince dehşet saçtı

Kayseri'de bar\u0131\u015fma teklifini kabul etmeyen k\u0131z arkada\u015f\u0131n\u0131 silahla vurarak yaralayan adam, ayn\u0131 silahla intihar etti.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Melikgazi il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Keykubat Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde meydana gelen olayda \u0130.Y. (28), kuaf\u00f6r d\u00fckkan\u0131 i\u015fleten k\u0131z arkada\u015f\u0131 M.S.'den (28) ayr\u0131ld\u0131 ve bu sabah yeniden bar\u0131\u015fmak i\u00e7in bulu\u015ftu. \r\n\r\n,Bar\u0131\u015fma teklifinin reddedilmesi \u00fczerine \u0130.Y., k\u0131z arkada\u015f\u0131 M.S.'yi vurduktan sonra ayn\u0131 silahla intihar etti.\r\n\r\n,Olayda yaralanan M.S. 112 ekipleri taraf\u0131ndan Kayseri \u015eehir Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131l\u0131rken, \u0130.Y.'nin cesedi Olay Yeri \u0130nceleme ekiplerinin yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma sonras\u0131nda morga kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Yetkililer olayla ilgili olarak i\u015flem ba\u015flatt\u0131.,.