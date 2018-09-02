Kız isteme merasimi kanlı bitti! Çok sayıda yaralı var

Kahramanmara\u015f'ta k\u0131z isteme s\u0131ras\u0131nda kavga \u00e7\u0131kt\u0131. ,Merkez Oniki\u015fubat il\u00e7esi A\u011fcal\u0131 Mahallesi'nde, 31 A\u011fustos'ta, ikisi silahla 6 ki\u015finin yaralanmas\u0131yla sonu\u00e7lanan k\u0131z isteme kavgas\u0131yla ilgili g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Ekrem K. (50) ile 4 ki\u015fi, emniyetteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edildi.\r\n\r\n,Zanl\u0131lardan Ekrem K. \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 n\u00f6bet\u00e7i mahkemece tutukland\u0131. ,Bu arada, tutuklanan zanl\u0131n\u0131n, olay\u0131 ye\u011feni \u0130.K'nin (17) \u00fcstlenmesini istedi\u011fi, ilk ba\u015fta su\u00e7u kabullenen ye\u011feninin daha sonra olay\u0131n failinin amcas\u0131 Ekrem K. oldu\u011funu, "Senin ya\u015f\u0131n k\u00fc\u00e7\u00fck olay\u0131 sen \u00fcstlen, sen az yatars\u0131n" dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,A\u011fcal\u0131 Mahallesi'nde 31 A\u011fustos'ta, iki aile aras\u0131ndan k\u0131z isteme nedeniyle tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131km\u0131\u015f, olay\u0131n kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015fmesi \u00fczerine iki ki\u015fi silahla, 4 ki\u015fi de darp sonucu yaralanm\u0131\u015f, olayla ilgili de 5 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.,\u00c7\u0131kan kavgada 6 ki\u015fi yaraland\u0131, olayla ilgili g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 5 ki\u015fiden 1'i tutukland\u0131.\r\n\r\n,4 ki\u015fi ise ifadelerinin al\u0131nmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.\r\n\r\n