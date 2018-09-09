Kız meselesi yüzünden silah ve bıçakla birbirlerine girdiler

Bursa'n\u0131n \u0130neg\u00f6l il\u00e7esinde k\u0131z meselesi y\u00fcz\u00fcnden birbirlerine silah ve b\u0131\u00e7akla sald\u0131ran 2 \u015fah\u0131s polis ekipleri taraf\u0131ndan alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,Olay, Bursa'n\u0131n \u0130neg\u00f6l il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Aralar\u0131nda k\u0131z meselesi y\u00fcz\u00fcnden husumet oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen \u0130.B. ile E.G. \u0130neg\u00f6l Devlet Hastanesi'nin arkas\u0131nda kalan b\u00f6lgede kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.,\u015eah\u0131slar bir s\u00fcre burada tart\u0131\u015ft\u0131. Tart\u0131\u015fma k\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fcyerek kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. \u0130ddiaya g\u00f6re \u0130.B. beraberinde getirdi\u011fi pompal\u0131 t\u00fcfekle ate\u015f etmeye ba\u015flad\u0131. \u0130.B'nin silah s\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren E.G. de yan\u0131ndaki b\u0131\u00e7akla sald\u0131rmaya ba\u015flad\u0131. ,Silah seslerini duyan vatanda\u015f olay\u0131 polis ekiplerine ihbar etti. Vatanda\u015f\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine gelen kolluk kuvvetleri taraflar\u0131 g\u00fc\u00e7l\u00fckle ay\u0131rd\u0131. Etkisiz hale getirilen \u0130.B. ile E.G. g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. \r\n\r\n,Olay yerinde kavgayla ilgili inceleme yapan ekipler kavgada kullan\u0131lan pompal\u0131 t\u00fcfe\u011fe el koyarak b\u00f6lgede bo\u015f kovan arad\u0131. Yap\u0131lan aramada silaha ait herhangi bir kovan bulamayan ekipler E.G. taraf\u0131ndan kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddia edilen b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 buldu. ,Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerine devam ederken g\u00f6zalt\u0131na al\u0131na \u015fah\u0131slar emniyette g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Olayla ilgili soru\u015fturma ise s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor. \r\n\u0130HA