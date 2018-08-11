Kızarmış tavuk yedikten sonra bacağını kaybetti! Sebebi çok farklı

14 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocuk, k\u0131zarm\u0131\u015f tavuk yedikten hemen sonra rahats\u0131zland\u0131. ,Ailesi g\u0131da zehirlenmesi sand\u0131 ama korkun\u00e7 durum sabah ortaya \u00e7\u0131kt\u0131!,K\u0131zarm\u0131\u015f tavuk yedikten sonra durumu a\u011f\u0131rla\u015fan Mitchell Etherton, doktorlar taraf\u0131ndan menenjit te\u015fhisi konularak hastaneye yat\u0131r\u0131ld\u0131 ve zavall\u0131 \u00e7ocuk komaya girdi. ,V\u00fccuduna yay\u0131lan kan zehirlenmesi sonucu Mitchell'in sol baca\u011f\u0131n\u0131n bir k\u0131sm\u0131 kesilmek zorunda kald\u0131.,Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 korkun\u00e7 trajedinin ard\u0131ndan Mitchell, \u015fimdi sa\u011f baca\u011f\u0131n\u0131 kurtarmak i\u00e7in sava\u015f\u0131yor.,Annesi Sharon Sigston ise menenjit belirtileri hakk\u0131nda fark\u0131ndal\u0131k olu\u015fturmak i\u00e7in o\u011flunun hikayesini insanlarla payla\u015f\u0131yor.,Annesi, Mitchell'in hastal\u0131\u011f\u0131ndan k\u0131sa bir s\u00fcre \u00f6nce babas\u0131n\u0131n evinde tavuk yedi\u011fini ve bu nedenle hastalanmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda babas\u0131n\u0131n onun tavuktan zehirlendi\u011fini sand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,"Ertesi sabah Mitchell'in bacaklar\u0131n\u0131n d\u00f6k\u00fcnt\u00fclerle kapl\u0131 oldu\u011funu, morarmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve ac\u0131 \u00e7ekti\u011fini g\u00f6r\u00fcnce, durumunun daha da k\u00f6t\u00fc bir \u015fey oldu\u011funu anlam\u0131\u015ft\u0131." diye konu\u015fan Anne Sigston \u015f\u00f6yle ekledi:,"Neyse ki sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri \u00e7ok h\u0131zl\u0131yd\u0131 ve onu komaya konuldu\u011fu yerel hastaneye g\u00f6t\u00fcrd\u00fc." Ayr\u0131ca baca\u011f\u0131n\u0131 ve parma\u011f\u0131n\u0131 kaybeden gencin, 24 saat bile hayatta kalamayacak denmesine ra\u011fmen ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u015f\u00fckrettiklerini s\u00f6yledi.,Anne Sigston "G\u0131da zehirlenmesi gibi s\u0131radan g\u00f6r\u00fcnen \u015feylerin \u00f6l\u00fcmc\u00fcl bir durum olu\u015fturabilece\u011fine dair fark\u0131ndal\u0131k olu\u015fturmak istiyoruz. " diye ekledi. "\u00c7ok sportif bir \u00e7ocuktu ve futbolu severdi, ve as\u0131l kayg\u0131s\u0131 tekrar oynayamamakt\u0131." diyen annesi o\u011flunun tedavisinin \u015fa\u015f\u0131rt\u0131c\u0131 derecede iyi gitti\u011fini ve t\u00fcm olanlara ra\u011fmen sava\u015fmaya devam edeceklerini s\u00f6yledi.