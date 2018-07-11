Kızını taciz eden adamı sokak ortasında hadım etti

Foto\u011fraflara dikkatli bak\u0131n, kan donduran haber Ankara'dan geldi....\r\n,Ankara Demetevler'de bir baba, k\u0131z\u0131n\u0131 taciz etti\u011fi iddia edilen adam\u0131, sokak ortas\u0131nda yakalayarak kas\u0131\u011f\u0131ndan defalarca b\u0131\u00e7aklad\u0131. Dahas\u0131 da var...\r\n,Olay yerine gelen adam\u0131n kar\u0131s\u0131 bu manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda bak\u0131n neler s\u00f6yledi...\r\n,\u0130ddiaya g\u00f6re Ankara Demetevler'de bir baba, k\u0131z\u0131n\u0131 taciz etti\u011fi iddia edilen adam\u0131, sokak ortas\u0131nda yakalad\u0131.\r\n,Tacizciyi yakalayan baba, adam\u0131 defalarca kas\u0131\u011f\u0131ndan b\u0131\u00e7aklad\u0131.\r\n,\u0130ddiaya g\u00f6re 30'lu ya\u015flarda bir adam, 13 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z \u00e7ocu\u011funu taciz etti.\r\n,Baba, g\u00fcvenlik kameras\u0131ndan k\u0131z\u0131n\u0131 taciz eden adam\u0131 tespit etti. Daha sonra da marketten ald\u0131\u011f\u0131 b\u0131\u00e7akla adam\u0131 yolun ortas\u0131nda kas\u0131\u011f\u0131ndan b\u0131\u00e7aklayarak yaralad\u0131.\r\n,Sosyal medyada dola\u015fan videoda k\u0131z\u0131 taciz etti\u011fi iddia edilen adam\u0131n e\u015fi...\r\n,Olay yerine geldi\u011finde "kim yapt\u0131" diye ba\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131nda...\r\n,\u00c7evredeki vatanda\u015flardan biri, "Taciz etti\u011fi k\u0131z\u0131n babas\u0131 yapt\u0131" diyerek cevap verdi.\r\n,.