Kızının düğünü için hazırlık yapan adam, camdan düşerek öldü

Kocaeli'de k\u0131z\u0131n\u0131n k\u0131na gecesi i\u00e7in haz\u0131rl\u0131klara yard\u0131m eden Abd\u00fclhadi I\u015f\u0131k, 6.kattan d\u00fc\u015ferek hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Kocaeli'nin K\u00f6rfez il\u00e7esinde, bug\u00fcn k\u0131z\u0131n\u0131n k\u0131na gecesi \u00f6ncesi evdeki temizlik i\u015flerine yard\u0131mc\u0131 olan Abdulhadi I\u015f\u0131k (55), cam silerken d\u00fc\u015f\u00fcp, ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi. D\u00fc\u015fen babas\u0131na yard\u0131ma ko\u015fan o\u011flu Emin I\u015f\u0131k da merdivenlerden yuvarlan\u0131p aya\u011f\u0131n\u0131 k\u0131rd\u0131.\r\n\r\n ,Elektrik ustas\u0131 Abdulhadi I\u015f\u0131k, yar\u0131n evlenecek olan k\u0131z\u0131 Nuray I\u015f\u0131k'\u0131n bu ak\u015fam yap\u0131lacak k\u0131na gecesi nedeniyle evde yap\u0131lan temizlik i\u015flerine yard\u0131m etmeye ba\u015flad\u0131. \r\n,Babas\u0131n\u0131n d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6ren Emin I\u015f\u0131k, ko\u015farak a\u015fa\u011f\u0131ya inerken merdivenlerden yuvarlanarak aya\u011f\u0131n\u0131 k\u0131rd\u0131. \u0130hbar \u00fczerine b\u00f6lgeye sevk edilen sa\u011fl\u0131k ekipleri, ilk m\u00fcdahalesini olay yerinde yapt\u0131klar\u0131 Abdulhadi I\u015f\u0131k ile o\u011flu Emin'i Derince E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. \r\n\r\n,D\u00fc\u011f\u00fcn i\u00e7in haz\u0131rl\u0131k yapan aile h\u00fczne b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. Yap\u0131lan otopsinin ard\u0131ndan ailesine teslim edilen Abdulhadi I\u015f\u0131k'\u0131n cenazesi, evinin \u00f6n\u00fcne getirilerek helallik al\u0131nd\u0131. Bu ak\u015fam k\u0131na gecesi olacak olan Nuray I\u015f\u0131k, annesi Behice I\u015f\u0131k, k\u0131z\u0131 Hilal ve o\u011flu Emin helallik al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada g\u00f6zya\u015flar\u0131n\u0131 tutamad\u0131. Zeki Can\u015fi g\u00f6zlerinden ya\u015flar s\u00fcz\u00fclen ni\u015fanl\u0131s\u0131 Nuray I\u015f\u0131k'a destek oldu.\r\n\r\n,Helallik al\u0131nmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan I\u015f\u0131k'\u0131n cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Camii'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,\u0130kindi namaz\u0131na m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nan caneza namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Abdulhadi I\u015f\u0131k'\u0131n cenazesi, \u0130limtepe Mezarl\u0131\u011f\u0131'nda g\u00f6zya\u015flar\u0131 aras\u0131nda topra\u011fa verildi.,I\u015f\u0131k, camdaki lekeyi silmek isteyen e\u015fi Behice I\u015f\u0131k'a 'Sen d\u00fc\u015fersin, b\u0131rak ben yapay\u0131m' diyerek pencereye \u00e7\u0131kt\u0131. Abdulhadi I\u015f\u0131k, bir anda dengesini kaybederek 6'nc\u0131 kattan d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,Tedaviye al\u0131nan yaral\u0131lardan, Abdulhadi I\u015f\u0131k, doktorlar\u0131n t\u00fcm \u00e7abas\u0131na kar\u015f\u0131n kurtar\u0131lamad\u0131. Emin I\u015f\u0131k'\u0131n k\u0131r\u0131lan sa\u011f aya\u011f\u0131 ise al\u00e7\u0131ya al\u0131nd\u0131.