Kjaer ayrılıyor! Yeni takımı...

Kjaer bombas\u0131 patl\u0131yor!,Goal.com\u2019un haberine g\u00f6re, \u015fu anda Sevilla formas\u0131 giyen Kjaer\u2019in \u0130talya'da bir kul\u00fcple g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc ve transferde somut ad\u0131mlar\u0131n at\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n,Milan\u2019\u0131n 29 ya\u015f\u0131ndaki savunmac\u0131s\u0131 Leonardo Bonucci\u2019nin Juventus\u2019a geri d\u00f6nme ihtimalinin artt\u0131\u011f\u0131 bu nedenle de Kjaer isminin g\u00fcndeme geldi\u011fi vurguland\u0131.,\u0130talyan ekibinin, Bonucci\u2019nin yerini doldurmak i\u00e7in Danimarkal\u0131 savunmac\u0131y\u0131 transfer etmeye haz\u0131r oldu\u011fu dile getirildi. \r\n\r\n,\u0130\u015fte yeni tak\u0131m\u0131...,Simon Kjaer\u2019in menajeri Mikkel Beck de yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Milan kul\u00fcb\u00fcnden teklif oldu\u011funu do\u011frulad\u0131 ve transfer ihtimalinin bulundu\u011funu belirtti. \r\n,Bu arada, Kjaer\u2019in medya sorumlulu\u011funu \u00fcstlenen Lars Hende de Twitter hesab\u0131ndan transfer haberini duyurarak, Milan\u2019\u0131n Kjaer\u2019e olan ilgisini payla\u015ft\u0131.