KKTC’de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı

Vatanda\u015fl\u0131klar\u0131 iptal edilenlerin, hukuk yoluna ba\u015fvurarak iptale kar\u015f\u0131 dava a\u00e7mas\u0131 bekleniyor.,Vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131 iptal edilenler aras\u0131nda teknik direkt\u00f6r Giray Bulak'\u0131n da oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. Vatanda\u015fl\u0131klar\u0131 iptal edilenlerin, hukuk yoluna ba\u015fvurarak iptale kar\u015f\u0131 dava a\u00e7mas\u0131 bekleniyor.,Kuzey K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Cumhuriyeti \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Ay\u015feg\u00fcl Baybars, vatanda\u015fl\u0131klar\u0131 iptal edilen 175 ki\u015fiyle ilgili olarak, 'Burada ama\u00e7 ma\u011fduriyet olu\u015fturmak de\u011fil, bir hukuk devleti olma yolunda yasalar\u0131m\u0131z\u0131n emretti\u011fi d\u00fczeni sa\u011flamakt\u0131r' dedi\r\n,H\u00fck\u00fcmetimizin kuruldu\u011fu ilk g\u00fcnden itibaren ge\u00e7mi\u015f zamanda yap\u0131lan hukuksuzluklar\u0131n \u00fczerine gidece\u011fimizi net \u015fekilde s\u00f6yledik" diyen KKTC \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Baybars \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n,Bakanl\u0131k olarak incelemelerin devam edece\u011fini kaydeden Baybars, "Bir hukuk insan\u0131 olarak \u00e7ok hassas oldu\u011fum hukuk devleti hedefi benim i\u00e7in de \u00e7ok \u00f6nemlidir. ,Ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z kararla bu do\u011frultuda \u00f6nemli bir ad\u0131m att\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Bu \u00f6nemli noktan\u0131n alt\u0131n\u0131 bir kez daha \u00e7izmek istiyorum; h\u00fck\u00fcmetimiz durmaks\u0131z\u0131n ge\u00e7mi\u015fte yap\u0131lan hukuksuzluklar\u0131 d\u00fczeltme yolunda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrme kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131ndad\u0131r, halk\u0131m\u0131z\u0131n i\u00e7i rahat olsun" dedi.\r\n\r\n,'Bu do\u011frultuda \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 olarak, personelimizin \u00f6zverili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131yla yo\u011fun bir \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131k ve bug\u00fcn inceledi\u011fimiz takriben 1200 dosyan\u0131n 175'inde hukuka ayk\u0131r\u0131 \u015fekilde i\u015flem yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tespitini Bakanlar Kurulumuza sunduk.\r\n\r\nBakanlar Kurulumuz da bu do\u011frultuda istisnai ad\u0131 alt\u0131nda hukuka ayk\u0131r\u0131 \u015fekilde verilen 175 vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131n iptaline karar verdi." \r\n\r\n