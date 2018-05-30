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Türkiye Gazetesi

KKTC'deki vahşette kan donduran iddia

KKTC'deki vahşette kan donduran iddia
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Başkent Lefkoşa’ya bağlı Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde bir binada oturan Bilge Lord Kunduracı, 3 gün önce oğlu Ercan Kaya’yı uyurken 17 bıçak darbesiyle öldürdü. Bilge Lord Kunduracı, daha sonra bıçakla boğazını ve bileklerini keserek canına kıymaya kalkıştı. Bilge Lord Kunduracı’nın babası Tahir Lord (64) da olayı haber alıp geldiği evde, gördüğü manzara karşısında üzüntüden kendisini dışarı attı. Kalp krizi geçirip binanın merdivenlerinden yuvarlanan Tahir Lord da hastanede hayatını kaybetti.

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