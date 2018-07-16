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15 Temmuz Destanı
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GÜNDEM
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Uluslararası ajanslar ABD'nin Türkiye'ye Patriot satmak istediğini duyurdu
EĞİTİM
-
Türkiye’nin teknoloji yıldızı İhlas Koleji’nden
SPOR
-
Transferi canlı yayında açıkladı! Rıdvan Dilmen...
EKONOMİ
-
Gram altın ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? | Güncel altın fiyatları (16 Temmuz 2018)
GÜNDEM
-
Bedelli askerlik yaş ve ücreti belli oldu mu? (Bedelli askerlik ücreti ne kadar?)
GÜNDEM
-
'15 Temmuz' Japonya'da Mehter ile anıldı
YAŞAM
-
Kobran yılanının ısırdığı Aref'ten yeni haber!
YAŞAM
-
Adnan Oktar'ın evinden çıkanlar şoke etti!
GÜNDEM
-
Cumbaşkanı Erdoğan ile Trump Suriye'yi görüştü
DÜNYA
-
İran'da işçiler 'sosyal haklarının verilmesi' için gösteri düzenledi
EKONOMİ
-
Meyve ihracatına Dünya Kupası dopingi
DÜNYA
-
11 milyon tonluk dev buz kütlesi hızla Grönland'ın bir köyüne yaklaşıyor
GÜNDEM
-
Adnan Oktar soruşturmasın ünlü iş adamı gözaltına alındı
DÜNYA
-
YPG/PKK ve Esad barajların rejime devri için anlaştı
EĞİTİM
-
Filistinli öğrenciler İsrail'in tehdidine 'erken eğitimle' direniyor
GÜNDEM
-
HSK'dan Yargıtay ve Danıştay'a yeni atamalar
SPOR
-
Maradona'dan Filistin halkına destek
MAGAZİN
-
Murat Dalkılıç'ın yeni imajı şaşırttı!
EKONOMİ
-
Tukcell dijital deneyimini kobilerle buluşturdu
GÜNDEM
-
Meral Akşener hakkında suç duyurusu
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis
Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
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15 TEMMUZ
Ramazan
Kobran yılanının ısırdığı Aref'ten yeni haber!
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Kobra cinsi yılanın ısırdığı Aref ile ilgili flaş gelişme.
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