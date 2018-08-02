Koç'tan dev hamle! Anlaşma sağlandı...

Fenerbah\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Ko\u00e7 ve sar\u0131-lacivertli y\u00f6netim, mali dar bo\u011fazdan \u00e7\u0131k\u0131\u015f i\u00e7in form\u00fcller \u00fcretmeye devam ediyor.,Sar\u0131-Lacivertliler bu do\u011frultuda, sponsor bulma i\u015fini profesyonel ellere b\u0131rak\u0131rken d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc isim ile anla\u015fma sa\u011fland\u0131.\r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e, FIFA ba\u015fta olmak \u00fczere 40'tan fazla futbol markas\u0131n\u0131n sponsorluk ili\u015fkilerini y\u00fcr\u00fcten \u0130nfront Sports firmas\u0131 ile anla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Rusya'da d\u00fczenlenen D\u00fcnya Kupas\u0131'nda da sponsorluk konusunda FIFA'yla \u00e7ok \u00f6nemli \u00e7al\u0131\u015fmalar y\u00fcr\u00fcten Infront Sports, La Liga, Bundesliga ve Serie A'da bir\u00e7ok kul\u00fcp i\u00e7in de \u00e7al\u0131\u015fmalar y\u00fcr\u00fct\u00fcyor.\r\n,Ko\u00e7 b\u00f6ylece, se\u00e7im s\u00fcrecinde s\u00fcrekli dile getirdi\u011fi sponsorluk konusunda da vaadini yerine getirip kul\u00fcbe \u00f6nemli gelir kap\u0131lar\u0131n\u0131 aralamay\u0131 hedefliyor. (Habert\u00fcrk)