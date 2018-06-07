Koç'tan flaş talimat! Tek tek inceleniyor

Fenerbah\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Ali Ko\u00e7, mazbatay\u0131 almas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kul\u00fcb\u00fcn son 20 y\u0131ll\u0131k harcamalar\u0131n\u0131 tek tek inceletmeye ba\u015flad\u0131.,Ali Ko\u00e7, Mali M\u00fc\u015favirler ve muhasebeciler e\u015fli\u011finde kul\u00fcb\u00fcn defterlerini a\u00e7t\u0131rd\u0131. ,B\u00fct\u00fcn harcamalar tek tek inceleme alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131 geride b\u0131rakarak F.Bah\u00e7e\u2019nin yeni Ba\u015fkan\u0131 olan Ali Ko\u00e7, 20 y\u0131l s\u00fcren Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00f6neminde yap\u0131lan harcalamalar\u0131 inceleme alt\u0131na ald\u0131.\r\n\r\n,D\u00fcn kul\u00fcp \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131yla buluyan Ko\u00e7, daha sonra Mali M\u00fc\u015favirler ve muhasebecilerle birlikte F.Bah\u00e7e\u2019nin son 20 y\u0131lda yapt\u0131\u011f\u0131 harcamalar\u0131 tek tek inceleme alt\u0131na ald\u0131.\r\n\r\n,\u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131n bir s\u00fcre daha devam edece\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,\u00d6te yandan Ali Ko\u00e7\u2019un daha \u00f6nce \u00fcst\u00fc kapal\u0131 olarak devam etmeyece\u011fini s\u00f6yledi\u011fi Teknik Direkt\u00f6r Aykut Kocaman\u2019la ilgili temas yap\u0131lmad\u0131.\r\n\r\n,Tecr\u00fcbeli \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 haber bekledi ama gelmedi. Kocaman\u2019la devam edilmesi beklenmiyor. ,Bu karar kendisine en k\u0131sa s\u00fcrede iletilecek. ,Kocaman\u2019\u0131n uzun bir s\u00fcre tatil yapmak istedi\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,Daha sonra ise gelen teklifleri de\u011ferlendirmeye alacak. (AK\u015eAM)