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Ramazan
Kocaali köyü sakinlerinin büyük derdi!
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Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı bin nüfuslu Kocaali köyünde vatandaşlarının bun derdi duyanları şoke etti. Akrabaları yanlarına gitmiyor, köye gelen hoca bile onları terk etti! Şahsi ihtiyaçlarını haftada bir gideriyorlar...
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