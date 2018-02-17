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Erdoğan'dan önemli açıklamalar - CANLI
SPOR
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CANLI İZLE: Sivasspor 1-0 Osmanlıspor maçı şifresiz canlı anlatım | Sivas Osmanlı Canlı Maç Skoru Kaç Kaç?
GÜNDEM
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3 terörist öldürüldü
YAŞAM
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Diyarbakır’da 460 kilo esrar ele geçirildi
SPOR
-
FIFA, ara transfer dönemini kaldırıyor
EKONOMİ
-
2018’in tek kazandıranı altın oldu
YAŞAM
-
Taksim Camii'nin ana kubbesinin yapımına başlandı
SPOR
-
Rodrigues'e Avrupa takımlarından teklif yağıyor
GÜNDEM
-
'Suriye'de bir çok ülkenin silahı internetten satılıyor'
SPOR
-
NBA All-Star Bogdanovic fırtınası
GÜNDEM
-
Afrin’de bir cephanelik havaya uçuruldu
GÜNDEM
-
Sınırda hain saldırı, yaralanan askerlerimiz var
DÜNYA
-
Kriz çıkaracak iddia: Rejim güçleri Afrin'e girdi
DÜNYA
-
İtalya'da polisler PKK'lıları dövdü
YAŞAM
-
Derenin rengini gören şaşkına dönüyor!
YAŞAM
-
Abant Tabiat Parkı yolunda trafik kazası: 8 yaralı
DÜNYA
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Fas’ta tren kazası: 6 ölü
EKONOMİ
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Hürjet'in tasarımına güncelleme
DÜNYA
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Nijerya'da intihar saldırısı: 21 ölü, 22 yaralı
GÜNDEM
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Kısıklı Meydanı'nın ismi değiştirildi
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15 TEMMUZ
Ramazan
Kocaeli'de minibüs kamyonla çarpıştı, ölü ve yaralılar var
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Kaza Gebze Organize Sanayi Bölgesi girişi yan yol üzerinde meydana geldi.
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