Kocaeli'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Kocaeli'de etkili olan sa\u011fanak, g\u00fcnl\u00fck hayatta aksamalara neden oldu.,Kent merkezinde \u00f6\u011fleden sonra ba\u015flayan ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle baz\u0131 ev ve i\u015f yerlerini su bast\u0131.,Caddelerde olu\u015fan su birikintileri nedeniyle s\u00fcr\u00fcc\u00fcler de yolda ilerlemekte g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekti.\r\n\r\nKocaeli Su ve Kanalizasyon \u0130daresi (\u0130SU) ekiplerinin su tahliye \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.,Bu arada, ya\u011f\u0131\u015fa haz\u0131rl\u0131ks\u0131z yakalanan baz\u0131 vatanda\u015flar sa\u00e7aklar\u0131n alt\u0131na s\u0131\u011f\u0131narak korunmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.,Kentte ya\u011f\u0131\u015f etkisini aral\u0131klarla s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.,Sakarya'da etkili olan sa\u011fanak hayat\u0131 olumsuz etkiledi.,Kent merkezinde \u00f6\u011fleden sonra ba\u015flayan sa\u011fanak nedeniyle \u00c7evreyolu Caddesi Zirai Aletler Sanayi \u00c7ar\u015f\u0131s\u0131 mevkisindeki yolda su birikintileri olu\u015ftu.,S\u00fcr\u00fcc\u00fcler, sular alt\u0131nda kalan yollarda ilerlemekte g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekti. Polis ekipleri, s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri dikkatli olmalar\u0131 konusunda uyard\u0131.,Baz\u0131 bisikletlilerin de sa\u011fana\u011fa ve su birikintilerine ra\u011fmen yolda ilerlemeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.