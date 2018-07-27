Kocaeli'de sel felaketi! Çok sayıda kişi mahsur kaldı...

Gebze il\u00e7esi Ball\u0131kayalar Mevkiinde bulunan sera ve bah\u00e7elerde \u00e7al\u0131\u015fan ki\u015filerle, arazilerini kontrole gidenler, \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015f nedeniyle ta\u015fan derenin de etkisiyle y\u00fckselen sulardan kurtulmak i\u00e7in konteyner ve a\u011fa\u00e7lar\u0131n \u00fcstlerine \u00e7\u0131kt\u0131. Buralarda mahsur kalan 10 ki\u015fi, cep telefonuyla arad\u0131klar\u0131 yetkilerden yard\u0131m istedi. Arama- kurtarma ekipleri hemen harekete ge\u00e7ti. Ekiplerin zodyak botla ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgeden ilk olarak 2\u2019si \u00e7ocuk, 1\u2019i kad\u0131n 3 ki\u015fi kurtar\u0131ld\u0131. Di\u011fer 7 ki\u015fiyi kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u00fcrerken, ekipler b\u00f6lgedeki seralarda ve konteynerlerin i\u00e7inde ba\u015fka kimsenin olup, olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da kontrol ediyor. Bu arada arama- kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na destek i\u00e7in \u0130stanbul\u2019dan b\u00f6lgeye bir helikopter de sevk edildi., Cadde ve sokaklar yo\u011fun ya\u011f\u0131\u015fla nehre d\u00f6nd\u00fc. Belediye ekipleri, t\u0131kanan r\u00f6gar kapaklar\u0131n\u0131 a\u00e7arak olu\u015fan su birikintilerini gidermeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis\u2019in \u00f6n\u00fcn\u00fc de su bast\u0131. Kocaeli B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi \u0130tfaiyesi ekipleri motopomp kurarak hastane \u00f6n\u00fcnde biriken sular\u0131 \u00e7ekmeye ba\u015flad\u0131. Bir\u00e7ok ara\u00e7 ve motosiklet de sular alt\u0131nda kald\u0131.\r\n\r\n,Kocaeli il genelinde ak\u015fam saatlerinde etkili olan sa\u011fanak nedeniyle su bask\u0131nlar\u0131 ya\u015fand\u0131. ,Kent merkezinde binalar\u0131n bodrum katlar\u0131n\u0131 ve i\u015fyerlerini su bast\u0131.