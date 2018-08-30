Kocaeli'nde dev salıncaktan düşen kadının ölümü kamerada

Olay, 10 A\u011fustos g\u00fcn\u00fc Kartepe il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Ma\u015fukiye Mahallesi'ndeki macera park\u0131nda meydana geldi. \u0130stanbul'dan ailesiyle T\u00fcrkiye'ye gelen Cezayirli A.B., ayn\u0131 anda 3 ki\u015finin al\u0131nabildi\u011fi dev sal\u0131nca\u011fa bindi. 18 metre y\u00fcksekli\u011findeki sal\u0131nca\u011fa tek ba\u015f\u0131na al\u0131nan A.B., iddiaya g\u00f6re, kask takmak istemedi.\r\n\r\n,Emniyet kemerinin tam tak\u0131lmamas\u0131 nedeniyle zemine \u00e7ak\u0131lan kad\u0131n\u0131n d\u00fc\u015fme an\u0131, cep telefonu kameras\u0131yla kaydedildi.\r\n,Korkun\u00e7 \u00f6l\u00fcm b\u00f6yle geldi! O anlar an be an kaydedildi...,Cezayirli turist kad\u0131n \u00e7elik halatla yukar\u0131 do\u011fru \u00e7ekilmeye ba\u015fland\u0131. Kancan\u0131n b\u0131rak\u0131lmas\u0131yla a\u015fa\u011f\u0131 y\u00f6nelen sal\u0131ncaktan d\u00fc\u015fen A.B., zemine \u00e7ak\u0131ld\u0131. \u00c7evredekiler, b\u00fcy\u00fck korku ya\u015farken, sal\u0131ncaktan d\u00fc\u015fen kad\u0131n i\u00e7in sa\u011fl\u0131k ekibi istendi. \u0130hbarla gelen sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri, A.B.'nin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi. Yap\u0131lan kontrolde, A.B.'nin kemerinin tam tak\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Olay yerinde inceleme ba\u015flat\u0131l\u0131rken, ruhsat\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 belirlenen macera park\u0131 m\u00fch\u00fcrlendi. Cezayirli A.B.'nin ailesinin \u015fikayette bulunmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilirken, oyun aletlerini i\u015fleten ki\u015fi hakk\u0131nda soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\u00d6te yandan A.B.'nin dev sal\u0131ncaktan d\u00fc\u015fmesi an\u0131, cep telefonu kameras\u0131na anbean yans\u0131d\u0131.\r\n\r\n,Kocaeli'nin Kartepe il\u00e7esindeki macera park\u0131nda, Cezayir uyruklu A.B. isimli kad\u0131n, bindi\u011fi dev sal\u0131ncaktan havaya do\u011fru \u00e7ekilip, b\u0131rak\u0131ld\u0131ktan sonra d\u00fc\u015ferek, hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \r\n,<p><strong><a href=\r\n"http:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/video\/kocaeli-nde-dev-salincaktan-dusen-kadinin-olumu-kamerada-21202.aspx" rel="nofollow" style="box-sizing: \r\nborder-box; vertical-align: top; background-color: rgb(231, 231, 231); \r\ncolor: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; outline: 0px; border-color: rgb(78, 61, 129) \r\n!important; transition: 0.2s; padding: 0px 2px; margin: 0px -2px; border-bottom-style: solid; \r\nborder-bottom-width: 1px;" target="_blank"><span style="color:#000000">Haberin videosu i\u00e7in t\u0131klay\u0131n\u0131z<\/span><\/a><\/strong><\/p>\r\n