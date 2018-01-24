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EKONOMİ
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Şans Topu çekiliş sonuçları 24 Ocak 2018 | Şans Topu çekilişi ne zaman, Sorgula ekranı
YAŞAM
-
Kocaeli’nde yoğun kar yağışı başladı
MAGAZİN
-
Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı güldürdü
MAGAZİN
-
Afrin'e sessiz kalıp Alaska'ya ağlayan Gupse, paylaşımını sildi
MAGAZİN
-
Kendini toparlayan Arda Kural, eski günlerine döndü
MAGAZİN
-
Tarkan'ı meşhur eden şarkının klibinde Gülben Ergen'in eski kocası Mustafa Erdoğan da varmış
GÜNDEM
-
DEAŞ'ın sözde Sağlık Bakanı Şanlıurfa'da yakalandı
DÜNYA
-
Kentucky’de lise saldırısı: 2 ölü, 19 yaralı
SPOR
-
Galatasaray Sportif AŞ'de istifa
DÜNYA
-
ABD: Rusya, iki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışıyor
GÜNDEM
-
Başbakan Yıldırım'la şehit çocuğunun yakınlığı objektiflere yansıdı
GÜNDEM
-
Meraklı köylüler yürekleri ağızlara getirdi
GÜNDEM
-
'Kaset kumpası' davasında ikinci celse görüldü
SPOR
-
'Bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şeyimiz yok'
YAŞAM
-
İSKİ’den İstanbullulara uyarı
YAŞAM
-
Hayvanseverleri ayağa kaldıran paylaşım
YAŞAM
-
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı
GÜNDEM
-
Diyarbakır’da 600 polisle dev uygulama
YAŞAM
-
Kablo hırsızlarına suçüstü
SPOR
-
Pınar Karşıyaka, Murcia’ya geçit vermedi
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Kocaeli’nde yoğun kar yağışı başladı
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Kocaeli’nde yoğun kar yağışı başladı
Kocaeli’nde gece saatlerinde başlayan yoğu kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
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