Kocaman Ailem oyuncuları | Kocaman Ailem kadrosu ve konusu

Kocaman Ailem oyuncular\u0131 izleyiciler taraf\u0131ndan merak ediliyor.,Bir\u00e7ok usta ismin yan\u0131nda gen\u00e7 oyuncular\u0131 da kadrosunda bar\u0131nd\u0131ran dizi Kocaman Ailem konusu ve oyuncular\u0131 ile b\u00fcy\u00fck ilgi topluyor.,.,1972 \u0130zmir do\u011fumludur ve 46 ya\u015f\u0131ndad\u0131r. Son olarak Kara Sevda dizisinde yer alm\u0131\u015ft\u0131r. Ayr\u0131lsak da Beraberiz dizisinde hallederiz abi repli\u011fi \u00fczerine yap\u0131\u015fm\u0131\u015ft\u0131r. Seksenler dizisinde Kahveci Mesut olarak g\u00f6n\u00fclleri fetih etmi\u015ftir.,1971 tarihinde \u0130stanbul\u2018da^d\u00fcnyaya gelen \u00d6zlem T\u00fcrkad M\u00fcjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvar b\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunudur. \u201cSeksenler\u201d dizisinde Rasim \u00d6ztekin\u2018in e\u015fini canland\u0131ran Rukiye karakteri ile tan\u0131nd\u0131.,Berkay Tulumbac\u0131 1991 y\u0131l\u0131nda KKTC\u2019de do\u011fmu\u015ftur ve 27 ya\u015f\u0131ndad\u0131r. Ate\u015f B\u00f6ce\u011fi (Barbaros) ve Kara Ekmek dizisinde Barbaros karakterine hayat vermi\u015ftir.,1974 y\u0131l\u0131nda Bursa\u2019da do\u011fmu\u015ftur ve 44 ya\u015f\u0131ndad\u0131r. Dokuz Eyl\u00fcl G\u00fczel sanatlar b\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunudur. Son olarak 2014\u2019de Ye\u015fil Deniz dizisinde rol alm\u0131\u015ft\u0131r.,1992 \u0130stanbul do\u011fumludur ve 26 ya\u015f\u0131ndad\u0131r. \u0130lk olarak Akasya Dura\u011f\u0131 dizisinde yer alm\u0131\u015ft\u0131r. Kocam\u0131n Ailesi dizisinde hayat verdi\u011fi G\u00fclay karkateri ile \u00fcnlenmi\u015ftir. Benim Hala Umudum var ve yalan D\u00fcnya yer ald\u0131\u011f\u0131 projelerdendir.,Emre Karayel 1972 y\u0131l\u0131nda Osmaniye\u2019nin Kadirli \u0130l\u00e7esinde d\u00fcnyaya gelmi\u015ftir. Bilkent \u00dcniversitesi Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunudur. 2003 y\u0131l\u0131nda Bir \u0130stanbul Masal\u0131 dizisinde rol alarak \u00fcnlenmi\u015ftir. Hem sunuculuk hemde oyunculuk kariyeri vard\u0131r. Son olarak Arkada\u015flar \u0130yidir dizisinde yer alm\u0131\u015f. 1 Erkek 1 Kad\u0131n dizisinde Ozan rol\u00fc ile \u00fclke s\u0131n\u0131rlar\u0131 d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131r \u00fcn\u00fc.,1992 samsun do\u011fumludur. Ba\u015fkent \u00dcniversitesi \u0130leti\u015fim Fak\u00fcltesi mezunudur. Medcezir dizisinde Ceren karakterine hayat vermi\u015f ve \u00e7ok be\u011fenilmi\u015ftir sonras\u0131nda Kara Sevda dizisinde Banu karakterini canland\u0131rarak \u00fcnlenmi\u015ftir.,Aksel Bonfil hem senarist hem oyuncu hemde y\u00f6netmendir.\u0130stanbul Bilgi \u00dcniversitesi Sinema Televizyon B\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunudur. \u00dcniversite y\u0131llar\u0131nda yetene\u011fi ve yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile dikkati \u00e7ekmi\u015ftir. Demet Akba\u011f\u2019\u0131n elinden tutmas\u0131 ile \u00fcnlenmi\u015ftir. Ad\u0131 Mutluluk, Seviyor Sevmiyor, Kiraz Mevsimi, G\u00fcne\u015fi Beklerken ve A\u015fk Laftan Anlamaz son olarak yer ald\u0131\u011f\u0131 \u00f6nemli projelerdir. Bir t\u00fcr\u00fc ba\u015frol olarak yer alamam\u0131\u015ft\u0131r. Son olarak Gupse \u00d6zay ile birlikte Deliha 2 sinema filminde ba\u015frol oynam\u0131\u015ft\u0131r.,Levent \u00dclgen 1962 y\u0131l\u0131nda Konya\u2019da d\u00fcnyaya gelmi\u015ftir. ODT\u00dc Fizik sonras\u0131nda da Hacettepe Konservatuvar\u0131 Tiyatro B\u00f6l\u00fcmlerini bitirmi\u015ftir. Devlet Tiyatrolar\u0131 b\u00fcnyesinde oyuncu ve y\u00f6netmen olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Son olarak Kiral\u0131k A\u015fk, A\u015fk Ve Gurur, Hayati ve Di\u011ferleri dizilerinde \u00f6nemli rollerde yer ald\u0131. Akasya Dura\u011f\u0131 dizisinde Sinan karakterine hayat vererek \u00fcnlenmi\u015ftir televizyonda.,\u0130\u015fte Kocaman Ailem oyuncular\u0131...