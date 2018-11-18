Kocaman'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! O yıldızı alıyor

Konyaspor ile anla\u015fan Aykut Kocaman ilk transferini eski tak\u0131m\u0131ndan yapacak. Ara transferde at\u0131lacak imza sonras\u0131 o y\u0131ld\u0131z ye\u015fil beyazl\u0131 formay\u0131 giyecek. \u0130\u015fte t\u00fcm detaylar...,Kariyerinde 3. kez Atiker Konyaspor'un ba\u015f\u0131na ge\u00e7en Aykut Kocaman ilk transferini eski tak\u0131m\u0131 Fenerbah\u00e7e'den yapacak.,Rotada Aatif Chahechouhe var.,Ye\u015fil beyazl\u0131 kul\u00fcple 2.5 y\u0131ll\u0131k anla\u015fmaya varan Kocaman, devre aras\u0131nda sar\u0131 lacivertli tak\u0131m\u0131n kadro d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 ismi renklerine katacak.,Aykut Kocaman'\u0131n Fenerbah\u00e7e'yi \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemde g\u00fcvendi\u011fi isimler aras\u0131nda yer alan Fasl\u0131 futbolcu Aatif Chahechouhe'ya ye\u015fil beyazl\u0131 formay\u0131 giydirmek istiyor.,Konyaspor, Fasl\u0131 y\u0131ld\u0131z\u0131 sezon ba\u015f\u0131nda kadrosuna katmak i\u00e7in b\u00fcy\u00fck \u00e7aba harcam\u0131\u015f, Aatif ise bu teklifi geri \u00e7evirmi\u015fti.\r\n,Daha \u00f6nce bu \u00f6neriyi de\u011ferlendirmeyen Aatif'\u0131n ise Ye\u015fil- Beyazl\u0131lar'\u0131n ba\u015f\u0131na Aykut Kocaman'\u0131n ge\u00e7mesiyle fikir de\u011fi\u015ftirdi\u011fi ve ara transferde \u0130\u00e7 Anadolu ekibine gitmeye s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.