Kocaoğlu da değişim istedi

CHP\u2019de sular durmuyor. Muharrem \u0130nce\u2019nin ola\u011fan\u00fcst\u00fc kurultay \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan delegelerinin bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn imza toplamaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \r\n,Parti de bir de\u011fi\u015fim \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 da \u0130zmir B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Aziz Kocao\u011flu\u2019dan geldi. \r\n,Kocao\u011flu, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u201c24 Haziran se\u00e7imleri, Cumhuriyet Halk Partisinde acil bir de\u011fi\u015fimi mecburi h\u00e2le getirmi\u015ftir. Kamuoyu ve parti taban\u0131n\u0131n talebi de bu do\u011frultudad\u0131r. S\u00f6z konusu de\u011fi\u015fimin Say\u0131n Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde ger\u00e7ekle\u015fmesi, partimize b\u00fcy\u00fck g\u00fc\u00e7 katacakt\u0131r\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Kocao\u011flu\u2019nun, a\u00e7\u0131klamas\u0131 kentte parti i\u00e7inde yeni bir tart\u0131\u015fman\u0131n fitilini ate\u015fledi. \r\n,CHP \u0130zmir Milletvekili Mahir Polat, Kocao\u011flu\u2019nun s\u00f6zleri i\u00e7in \u201c\u00c7ok talihsiz bir a\u00e7\u0131klama. Herkes kendi i\u015fine bakmal\u0131. Bu partinin genel ba\u015fkanl\u0131k sorunu yok. Bu partiyi y\u00f6neten ciddi bir devlet adam\u0131 ve ciddi kadrolar var. Bu kadrolar ile birlikte partinin m\u00fccadeleye devam etmesi gerekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum\u201d dedi.