Kocası kurye kılığına girip dehşet saçtı

Konya'da Saliha Gizem Tatl\u0131sert (26), ge\u00e7en y\u0131l \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u015fyerine motosikletle kurye gibi girip tabancayla kendisini a\u011f\u0131r yaralayan Zafer Tatl\u0131sert'ten (28) bo\u015fand\u0131.,Olay, ge\u00e7en y\u0131l 14 Eyl\u00fcl g\u00fcn\u00fc merkez Sel\u00e7uklu il\u00e7esi A\u015fa\u011f\u0131 P\u0131narba\u015f\u0131 Mahallesindeki bir fabrikada meydana geldi. \u0130\u015fsiz Zafer Tatl\u0131sert, 6 ay \u00f6nce \u015fiddetli ge\u00e7imsizlik nedeniyle evi terk eden e\u015fi Saliha Gizem Tatl\u0131sert'in muhasebeci olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 fabrikaya motosikletle gitti. Kap\u0131daki g\u00fcvenlik g\u00f6revlisine kendisini kurye olarak tan\u0131tan Zafer Tatl\u0131sert, i\u00e7eri girip e\u015finin odas\u0131na gitti. Burada yan\u0131ndaki ruhsats\u0131z tabancas\u0131n\u0131 \u00e7\u0131karan Tatl\u0131sert, Saliha Gizem Tatl\u0131sert'e pe\u015f pe\u015fe ate\u015f etti. V\u00fccuduna 4 kur\u015fun isabet eden Saliha Gizem Tatl\u0131sert a\u011f\u0131r yaraland\u0131. Ayn\u0131 i\u015fyerinde \u00e7al\u0131\u015fan ve kur\u015funlardan biri ba\u015f\u0131n\u0131 s\u0131y\u0131ran Abd\u00fclkerim \u00dcnal hafif yaraland\u0131. Sel\u00e7uk \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesine kald\u0131r\u0131lan Tatl\u0131sert, yo\u011fun bak\u0131mdaki tedavisinin ard\u0131ndan taburcu edildi.\r\n\r\n,Olay sonras\u0131 polis taraf\u0131ndan yakalanan Zafer Tatl\u0131sert, e\u015fini \u00e7ok sevdi\u011fini, k\u0131skand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve kendisini aldatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrd\u00fc. Zafer Tatl\u0131sert, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131. \r\n \r\n,Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'n\u0131n Zafer Tatl\u0131ses hakk\u0131nda haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 iddianame, Konya 5inci A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. \u0130ddianamede, ge\u00e7imsizlik nedeniyle Saliha Gizem Tatl\u0131sert'in, evini terk edip ailesiyle birlikte ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 belirtildi. Zafer Tatl\u0131sert'in, tekrar birle\u015fmek istedi\u011fini, ancak Saliha Gizem Tatl\u0131sert'in bunu kabul etmedi\u011fi, bu nedenle de san\u0131\u011f\u0131n e\u015fi ve ailesine kar\u015f\u0131 bir\u00e7ok kez 'tehdit, hakaret, yaralama ve h\u00fcrriyetten yoksun k\u0131lma' su\u00e7lar\u0131n\u0131 i\u015fledi\u011fi anlat\u0131ld\u0131. \u0130\u015fledi\u011fi bu su\u00e7lar nedeniyle hakk\u0131nda dava a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve su\u00e7 tarihinde de Zafer Tatl\u0131sert'in, e\u015fini \u00f6ld\u00fcrmeyi planlayarak kurye k\u0131yafeti giyip, ba\u015f\u0131na kask takarak motosikletle fabrikaya gitti\u011fi belirtildi. Zafer Tatl\u0131sert'in sald\u0131r\u0131s\u0131nda Saliha Gizem Tatl\u0131sert'in, basit t\u0131bbi m\u00fcdahaleyle iyile\u015femeyecek ve hayati tehlike ge\u00e7irecek \u015fekilde yaraland\u0131\u011f\u0131na de\u011finildi. Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131, Zafer Tatl\u0131sert'in, e\u015fini planlayarak ve tasarlayarak \u00f6ld\u00fcrmek istedi\u011fi kanaatine vararak 'E\u015fini kasten \u00f6ld\u00fcrmeye te\u015febb\u00fcs' su\u00e7undan 13 y\u0131ldan 20 y\u0131la kadar hapis cezas\u0131yla yarg\u0131lanmas\u0131n\u0131 istedi. Ayr\u0131ca Tatl\u0131sert hakk\u0131nda, 'Ate\u015fli Silahlar ve B\u0131\u00e7aklar \u0130le Di\u011fer Aletler Hakk\u0131nda Kanunu'na ayk\u0131r\u0131 davrand\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in de 3 y\u0131la kadar hapis cezas\u0131 talep etti.\r\n \r\n,Zafer Tatl\u0131sert'in yarg\u0131lanmas\u0131na devam edildi. G\u00fcvenlik nedeniyle ka\u00e7ma \u015f\u00fcphesi g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131narak Denizli T Tipi Cezaevi'ne nakledilen Zafer Tatl\u0131sert, duru\u015fmaya SEGB\u0130S ile ba\u011fland\u0131. Tatl\u0131sert savunmas\u0131nda, ''E\u015fim beni ba\u015fkas\u0131yla aldat\u0131yordu. Bu olay da bu nedenle meydana geldi. Her \u015feyi ispat edece\u011fim." dedi. Duru\u015fma ileri bir tarihe ertelendi\r\n \r\nBO\u015eANDILAR\r\n \r\nSaliha Gizem Tatl\u0131sert ya\u015fanan olay\u0131n ard\u0131ndan bo\u015fanma davas\u0131 a\u00e7t\u0131. Konya 5'inci Aile Mahkemesi'nde g\u00f6r\u00fclen davan\u0131n son duru\u015fmas\u0131nda mahkeme heyeti, Zafer Tatl\u0131sert'in e\u015finin hayat\u0131na kast etti\u011fi, taraflar\u0131n art\u0131k bir araya gelmelerinin m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131, ya\u015fanan olaylarda Zafer Tatl\u0131sert'in tam kusurlu, evlilikte taraflar a\u00e7\u0131s\u0131ndan herhangi bir yarar kalmad\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle bo\u015fanmalar\u0131na karar verdi.