Kocasından ölü taklidiyle kurtulmuştu! İlk kez konuştu
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Terer örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye gitmediği gerekçesiyle defalarca bıçaklayan kocasından ölü taklidiyle kurtulan Hanım K., kabusu ilk kez anlattı: İnsan kurban keserken kımıldamasın diye hayvanı tutar ya; bacaklarıyla üstüme çömelmiş, çırpınmayayım diye sıkı sıkı tutmuştu...
Şanlıurfa’da 4 çocuk annesi Hanım K., kocası Ahmet K.’nın birbiri ardına gelen bıçak darbelerinden ölü numarası yaparak kurtuldu. Boğazının ardından 15 yerinden daha bıçaklandı.
Gazete Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre, günlerce hastanede yattı. Aradan 2,5 ay geçti, psikolojik tedaviye de devam eden Hanım K. korku dolu dakikaları yaşadığı o eve bir daha giremedi. Ailesi yeni bir ev tuttu, dehşeti hatırlatmasın diye de eski eşyalar da satıldı. Hanım K., 3 oğluyla yeniden hayata tutunmaya çalışıyor.