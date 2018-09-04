Kocasını takip edip başka kadınla yakaladı

Kocas\u0131n\u0131 takip edip su\u00e7\u00fcst\u00fc yakalad\u0131\u2026,Adana`da bir kad\u0131n, kendisini aldatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc kocas\u0131n\u0131 takip edip, ba\u015fka bir kad\u0131nla yakalad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrerek \u015fikayet\u00e7i oldu.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, olay Seyhan il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 2000 Evler Mahallesi`nde meydana geldi. \u0130ddiaya g\u00f6re, M\u00fczeyyen T. (23) bir s\u00fcredir e\u015finin kendisini aldatt\u0131\u011f\u0131ndan \u015f\u00fcphelenmeye ba\u015flad\u0131.,Bunun \u00fczerine bug\u00fcn sabah saatlerinde gen\u00e7 kad\u0131n e\u015fi Abdullah T. (25) evden \u00e7\u0131k\u0131nca onu takip etti. Gen\u00e7 kad\u0131n, e\u015finin 2000 Evler Mahallesi`ne gelince G\u00fcl\u015fah B. (28) isimli bir kad\u0131nla bulu\u015ftu\u011funu g\u00f6rd\u00fc.,Gen\u00e7 kad\u0131n bunun \u00fczerine hemen yanlar\u0131na gidip tepki g\u00f6sterdi. Tepki k\u0131sa s\u00fcrede kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. Abdullah T. e\u015fini ba\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in darp etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Sesleri duyan vatanda\u015flar hemen polisi arayarak bir kad\u0131n\u0131n darp edildi\u011fi ihbar\u0131nda bulundu. Polis k\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gitti.,M\u00fczeyyen T. kar\u015f\u0131s\u0131nda polisi g\u00f6r\u00fcnce, "E\u015fim beni bu kad\u0131nla aldat\u0131yor. Ben de onlar\u0131 yakalay\u0131nca bana b\u0131\u00e7ak \u00e7ekti" diye \u015fikayet\u00e7i oldu. Polis taraflar\u0131 alarak polis merkezine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Burada bas\u0131n mensuplar\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fc ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren Abdullah T. ve sevgilisi oldu\u011fu ileri s\u00fcr\u00fclen G\u00fcl\u015fah B. tepki g\u00f6sterdi.,M\u00fczeyyen T. ise bas\u0131n mensuplar\u0131na "Kocam beni bu kad\u0131nla aldat\u0131yor onlar\u0131 bast\u0131m" diye ba\u011f\u0131rd\u0131. Zanl\u0131lar\u0131n polis merkezinde ifadelerine ba\u015fvuruldu. Kad\u0131n ve erke\u011fin su\u00e7lamalar\u0131 kabul etmedi\u011fi \u00f6\u011frenildi. \u0130fadeleri al\u0131nan taraflar polis merkezinden serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131. (\u0130HA)