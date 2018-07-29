Kocasının 'oyun oynuyorum' dediği telefona baktı, mahkemeye koştu!

Aldatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc e\u015fine dava a\u00e7an P\u0131nar H. e\u015finin bo\u015fanmamak i\u00e7in Almanya\u2019ya ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. ,\u0130stanbul\u2019da ya\u015fayan P\u0131nar H. aldatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen 4 y\u0131ll\u0131k e\u015fi Aykut H.\u2019ye bo\u015fanma davas\u0131 a\u00e7t\u0131., Vatan gazetesinde yer alan habere g\u00f6re; dilek\u00e7esinde e\u015fine 1.5 y\u0131l \u00f6nce yine bo\u015fanma davas\u0131 a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 ama sonras\u0131nda bar\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 i\u00e7in davay\u0131 geri \u00e7ekti\u011fini anlatan P\u0131nar H. , tekrar aldat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlay\u0131nca ikinci kez dava a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n,\r\nGen\u00e7 kad\u0131n ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 dilek\u00e7esinde \u015f\u00f6yle anlatt\u0131; \u201cBo\u015fanmaktan vazge\u00e7tikten evlili\u011fimiz iyi giderken, e\u015fimin cep telefonunu yan\u0131ndan hi\u00e7 ay\u0131rmad\u0131\u011f\u0131 dikkatimi \u00e7ekti., Devaml\u0131 telefonda ne yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 sorunca Candy Crush oynad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyordu. ,Bana, \u2018candy crush\u2019in b\u00f6l\u00fcmlerini ge\u00e7mek \u00e7ok zor. Bu oyun beni kendine \u00e7ok ba\u011flad\u0131\u2019 diyordu. ,Telefonuna bakmak i\u00e7in devaml\u0131 onu g\u00f6zetliyordum. Birka\u00e7 defa telefonuna onun haberi yokken bakabildim. ,Telefon kayd\u0131nda \u2018T\u00fclay\u2019 yazan isimli mesajlarda, \u2018seni \u00f6zledim, .. cafede bulu\u015fal\u0131m, haftaya evim m\u00fcsait\u2019 gibi mesajlar vard\u0131. ,Bunlar\u0131n resimlerini kendi cep telefonuma \u00e7ektim. E\u015fimden habersiz hemen bo\u015fanma davas\u0131 a\u00e7t\u0131m. Ona daha sonra telefonundaki \u00e7ekti\u011fim resimleri g\u00f6stererek bo\u015fanma davas\u0131 a\u00e7t\u0131\u011f\u0131m\u0131 s\u00f6yledim. ,Aykut beni sevdi\u011fini o mesajlar\u0131n kendisine yanl\u0131\u015fl\u0131kla geldi\u011fini s\u00f6yledi. Aradan birka\u00e7 g\u00fcn sonra yurt d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 Almanya\u2019da olan babas\u0131n\u0131n i\u015f yerinde problemler oldu\u011fu i\u00e7in gidece\u011fini s\u00f6yledi. ,5 aydan beri d\u00f6nmedi. Bana telefonda, benden bo\u015fanmak istemedi\u011fini beni sevdi\u011fini bu y\u00fczden yurtd\u0131\u015f\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\u201d