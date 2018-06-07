Koku o şehri esir aldı! Sokakta bile yürüyemiyorlar…

Brezilya\u2019dan Samsun Liman\u0131\u2019na gelen b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvan y\u00fckl\u00fc gemiden yay\u0131lan k\u00f6t\u00fc koku \u015fehri etkisi alt\u0131na ald\u0131. , Panama band\u0131ral\u0131 Zad Elkhir isimli geminin 1 g\u00fcn i\u00e7erisinde y\u00fcklerini bo\u015falt\u0131p, Samsun Liman\u0131\u2019n\u0131 terk edece\u011fi belirtildi.,Samsun\u2019a gelen 4 bin 650 s\u0131\u011f\u0131r y\u00fckl\u00fc gemiden \u00e7evreye yay\u0131lan kokudan soka\u011fa \u00e7\u0131kan vatanda\u015flar rahats\u0131z oldu. ,Samsun\u2019a getirilen gemide bulunan besilik s\u0131\u011f\u0131rlar\u0131n Samsun ve K\u0131r\u015fehir\u2019e da\u011f\u0131t\u0131laca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. , Gemi sahipleri hi\u00e7 mi temizlemiyorlar? Bu Ramazan ay\u0131nda \u00e7ekilecek bir koku de\u011fil bu. Millete yaz\u0131kt\u0131r. Yetkililerden bu kokunun \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmesini istiyoruz. ,R\u00fczgar tersten esti\u011fi zaman b\u00fct\u00fcn Samsun\u2019a kokuyu veriyor. Her taraf la\u011f\u0131m gibi kokuyor. Evin penceresinden ba\u015f\u0131m\u0131z\u0131 d\u0131\u015far\u0131ya uzatam\u0131yoruz. Evden d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131karsak da burnumuzu tuta tuta y\u00fcr\u00fcyoruz\u201d dedi.\r\n\r\n,Rahats\u0131z edici kokunun dayan\u0131l\u0131r gibi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Ender Ko\u00e7 ise, \u201cK\u00f6t\u00fc kokudan memnun de\u011filiz. Koku \u015fehirde ve tramvayda bile hissediliyor. \u0130n\u015fallah bir an \u00f6nce \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcn\u00fc bulurlar. Samsun\u2019a bu kokuyu yak\u0131\u015ft\u0131ramad\u0131m. Sahile y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fe gelmi\u015ftim. Bu kokuyla gezmek istemiyorum. Koku dayanabilecek bir koku de\u011fil. O y\u00fczden y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcm de \u00e7ok k\u0131sa s\u00fcrd\u00fc\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Evden d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kamad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Mustafa Tutka\u00e7 adl\u0131 vatanda\u015f, \u201cBu hayvan kokusu maalesef Samsun\u2019un b\u00fcy\u00fck bir sorunu haline gelmeye ba\u015flad\u0131. Bu gemi denizin i\u00e7erisinde duruyor.,\u0130zmir\u2019den Samsun\u2019a gezmeye geldiklerini ama pis koku nedeniyle ma\u011fdur olduklar\u0131n\u0131 belirten Emine Simit, \u201cSamsun\u2019a \u0130zmir\u2019den gezmeye geldik. Koku olmasa \u00e7ok g\u00fczel gezerdik. \u0130nan\u0131lmaz bir pis koku var. Gemi uzakta olmas\u0131na ra\u011fmen pis koku \u015fehir i\u00e7ine kadar gelmi\u015f. Buran\u0131n yabanc\u0131s\u0131y\u0131z. E\u015fime, \u2018Faytonlar kokuyor\u2019 herhalde diyorum. \u0130thal hayvanlardan koku geldi\u011fini bilmiyorduk\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n