Kola kutusunu çöpe atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

\u00d6nce bu \u015fekilde teneke kutuyu konumland\u0131r\u0131yoruz.\r\n\r\n,\u0130\u015fte bu \u015fekilde!\r\n\r\n,\u0130\u015fte bu kadar!\r\n\r\n,Ard\u0131ndan teneke kutuyu ortadan ikiye ay\u0131r\u0131yoruz!\r\n\r\n,Peki \u015fimdi ne yapaca\u011f\u0131z?\r\n\r\n,\u0130ki pet \u015fi\u015feyi bu \u015fekilde birle\u015ftirmi\u015f olduk!\r\n\r\n,Ard\u0131ndan evinizdeki modeminizin antenine bu teneke kutuyu yerle\u015ftiriyorsunuz.\r\n\r\n,Daha sonra da tepeden makas\u0131 vuruyoruz ve...\r\n\r\n,Bu i\u015fleme bu \u015fekilde devam ediyoruz.\r\n\r\n\r\n,\u0130\u015fte bu \u015fekilde...\r\n\r\n,Telefonla herhangi bir lasti\u011fi kullanarak pet \u015fi\u015femizi yap\u0131\u015ft\u0131rabiliriz.\r\n\r\n,Daha sonra da tutkala tekrar i\u015fimiz d\u00fc\u015f\u00fcyor, yap\u0131\u015ft\u0131rma i\u015flemi i\u00e7in!\r\n\r\n,\u00d6ncelikle pet \u015fi\u015fenin kapa\u011f\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131p hemen \u00fcst k\u0131sm\u0131na koyuyoruz.\r\n\r\n,Ard\u0131ndan internet h\u0131z\u0131n\u0131z\u0131n g\u00f6zle g\u00f6r\u00fcl\u00fcr bir \u015fekilde artaca\u011f\u0131n\u0131 fark edeceksiniz!\r\n\r\n,Ancak tamamen kesmeyin, birazc\u0131k g\u00f6z pay\u0131 b\u0131rakman\u0131z gerekiyor.\r\n\r\n,\u0130\u015fte b\u00f6yle...\r\n\r\n,\u015eimdi de pet \u015fi\u015fenin \u00fcst k\u0131sm\u0131n\u0131 oldu\u011fu gibi kesiyoruz. Bunun i\u00e7in bir makas yeterli!\r\n\r\n,\u00d6ncelikle teneke kutunun kapa\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6k\u00fcp atal\u0131m.\r\n\r\n,Bunlar\u0131 da iki merce\u011fe d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz daire pet par\u00e7alar\u0131yla b\u00fct\u00fcnle\u015ftiriyoruz.\r\n\r\n,\u00dcst k\u0131sm\u0131 da ayn\u0131 \u015fekilde kesiyoruz!\r\n\r\n,Tam a\u00e7\u0131y\u0131 yakalad\u0131\u011f\u0131n\u0131zda sanal ger\u00e7eklik g\u00f6zl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz\u00fc bedavaya yapm\u0131\u015f olacaks\u0131n\u0131z!\r\n\r\n,Art\u0131k pet \u015fi\u015fenin di\u011fer taraf\u0131yla i\u015fimiz yok, peki bu k\u0131s\u0131mla ne yapaca\u011f\u0131z?\r\n,Ard\u0131ndan teneke kutunun alt k\u0131sm\u0131n\u0131 keselim.\r\n\r\n,\u015eimdi de ayn\u0131 ebatlarda iki pet \u015fi\u015feyi \u00fcst k\u0131s\u0131mdan kesiyoruz.\r\n\r\n,Teneke kutusu olmadan \u00f6nce internetin h\u0131z\u0131...\r\n\r\n,Ard\u0131ndan ke\u00e7eli kalemle kapa\u011f\u0131n etraf\u0131n\u0131 \u00e7iziyoruz.\r\n\r\n,Az \u00f6nce kesti\u011fimiz pet \u015fi\u015feleri kartona bu \u015fekilde koyuyoruz.\r\n\r\n,\u00c7izim i\u015flemi tamamland\u0131\u011f\u0131nda...\r\n\r\n,Aynen bu \u015fekilde!\r\n\r\n,Ard\u0131ndan k\u0131rm\u0131z\u0131 bir kalemle daire \u00e7iziyoruz.\r\n\r\n,Tutkal kullanarak her iki par\u00e7ay\u0131 birbirine yap\u0131\u015ft\u0131r\u0131yoruz.\r\n\r\n,Par\u00e7alar bir araya geldi\u011finde iki mercek g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc par\u00e7a elimizde oluyor.\r\n\r\n,Elimizde bu \u00f6l\u00e7\u00fcde bir karton mutlaka olmal\u0131.\r\n\r\n,\u00d6nce \u00e7emberlere ge\u00e7meyecek \u015fekilde makasla tek tek kesiyoruz.\r\n\r\n,Ufak bir karton par\u00e7as\u0131na ihtiyac\u0131m\u0131z var; ki iki pet \u015fi\u015feyi birle\u015ftirebilelim.\r\n\r\n,Daha sonra \u015f\u0131r\u0131nga kullanarak i\u00e7ini suyla dolduruyoruz.\r\n\r\n,Bunu yapmam\u0131z\u0131n sebebi ise fal\u00e7atayla bu b\u00f6lgeleri daire \u015feklinde kesebilmek...\r\n\r\n,Elimizde art\u0131k pet \u015fi\u015feden kalan 4 par\u00e7a var.\r\n\r\n,\u0130\u015fte b\u00f6yle!\r\n\r\n,Teneke kutunun yerle\u015ftirilmesiyle de\u011fi\u015fen internet h\u0131z\u0131...Durun, daha bitmedi!\r\n\r\n\r\n\r\n,Pet \u015fi\u015fe deyip ge\u00e7meyin! Pet \u015fi\u015fesiyle i\u015fi biten \u00e7\u0131lg\u0131n m\u00fchendis onu \u00e7\u00f6pe atmak yerine \u00f6yle bir \u015feye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc ki... \u0130\u015fte ad\u0131m ad\u0131m pet \u015fi\u015fenin evrimi ve son hali...\r\n\r\n,\u0130\u00e7ti\u011finiz kola kutular\u0131n\u0131 \u00e7\u00f6pe atmay\u0131n. Neye yarad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce g\u00f6zlerinize inanamayacaks\u0131n\u0131z!\r\n\r\n,Tutkal\u0131 kullan\u0131yoruz yine ve...\r\n\r\n,Bu \u015fekilde iki par\u00e7a elde ediyoruz.\r\n\r\n,Bu \u015fekilde bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc elde ediyoruz.\r\n\r\n