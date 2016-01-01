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Kolanın bilinmeyen kullanımları
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Kola, sizin için sadece bir içecek mi? Öyleyse özellikle ev temizliğinde ne kadar kullanışlı olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.
Tuvaletinizi temizleyin
Kolayı tuvalete boşaltıp 10 dakika beklettikten sonra sonra fırçalayıp sifonu çekin.