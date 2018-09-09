Kolundan çıkanlar şoke etti!.

Gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 gezide ya\u015fad\u0131klar\u0131na inanamayacaks\u0131n\u0131z...,O anlar saniye saniye kaydedilirken kad\u0131n\u0131n tedavi s\u00fcrecinde kad\u0131n\u0131n kolundan \u00e7\u0131kar\u0131lanlar herkesi \u015foke etti!\r\n,Yaran\u0131n i\u00e7inden \u00e7\u0131kan tropikal b\u00f6lgede ya\u015fayan ve larvalar\u0131n\u0131 deri alt\u0131na b\u0131rakan botfly cinsi sinekti.\r\n\r\n,\u0130\u015fte o anlar..\r\n\r\n.,,Kolunda yara \u00e7\u0131kan kad\u0131n bu yaray\u0131 tedavi ettirdi.\r\n\r\n,Kad\u0131n\u0131n kolundan toplamda 5 adet larva \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.