Komşuda siyasi kriz! Başbakan istifa etti

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki hükûmet binasında düzenlenen basın toplantısında istifasını açıklayan Giorgi Kvirikaşvili, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin dün düzenlenen siyasi konseyi toplantısında parti lideri Bidzina İvanişvili ve üyeleri ile arasında bazı konularda fikir ayrılığının ortaya çıktığını ifade ederek, "İktidardaki takım ve benim aramda bazı konularda fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Tam olarak benim başkanlığımdaki hükûmet tarafından uygulanan ekonomi politikası üzerinde konuşuldu. Özelikle belirtmek isterim ki son aylarda bir takım temel konularda parti başkanıyla aramızda farklı görüşlerimiz bulunuyordu." diye konuştu.