Komşudan Türk halkının döviz duruşuna övgü!

Mustafa Necefi'nin imzas\u0131yla yay\u0131nlanan yaz\u0131da, T\u00fcrk halk\u0131n\u0131n devlet ve h\u00fck\u00fcmetine sahip \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 ve \u00fclkede ABD'nin tek tarafl\u0131 yapt\u0131r\u0131mlar\u0131na kar\u015f\u0131n ekonominin gelece\u011fi konusunda iyimser bir hava oldu\u011fu bilgisi okuyuculara aktar\u0131ld\u0131.\r\n \r\n,.,\u0130ranl\u0131 gazeteci ve sosyolog Emin Bozorgiyan ise, sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 mesaj\u0131nda T\u00fcrk halk\u0131n\u0131n milli para birimine sahip \u00e7\u0131kmas\u0131na \u00f6vg\u00fcde bulunarak, "T\u00fcrkler, milli dayan\u0131\u015fma i\u00e7erisinde. Bu dayan\u0131\u015fma Fransa'daki T\u00fcrkler aras\u0131nda da g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Farkl\u0131 siyasi g\u00f6r\u00fc\u015flerde olsalar bile kendi yurtta\u015flar\u0131na i\u015f bulmak i\u00e7in yard\u0131m ediyorlar." ifadelerine yer verdi.\r\n \r\n,Hem\u015fehri gazetesi de konuyla ilgili yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirmede, T\u00fcrk halk\u0131n\u0131n ABD yapt\u0131r\u0131mlar\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda devletin yan\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131 ve halk\u0131n, \u00fclkede ba\u015flat\u0131lan dolar bozdurma kampanyas\u0131na yo\u011fun bir \u015fekilde i\u015ftirak etti\u011fini vurgulad\u0131.\r\n \r\n,\u0130ranl\u0131 gazeteci Ali R\u0131za Erdebili de sosyal medya mesaj\u0131nda, Sabanc\u0131 Holding Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 G\u00fcler Sabanc\u0131'n\u0131n Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak taraf\u0131ndan sunumu yap\u0131lan yeni ekonomi modeline deste\u011fini ifade etmesini hat\u0131rlatarak, "Ben de Albayrak'a ve kabiliyetine g\u00fcveniyorum. Telekonferans yoluyla ger\u00e7ekle\u015ftirilecek olan toplant\u0131ya bin ki\u015fi kat\u0131lacakt\u0131, \u015fu an 3 bin ki\u015fi konferans i\u00e7in kay\u0131t yapt\u0131rd\u0131." ifadelerini kulland\u0131.\r\n \r\n,\u0130ran'\u0131n en \u00e7ok okunan haber sitelerinden "Tabnak"ta yay\u0131nlanan yaz\u0131da, T\u00fcrk halk\u0131n\u0131n ve T\u00fcrk esnaf\u0131n\u0131n, ABD'nin ekonomiyi hedef alan giri\u015fimlerine kar\u015f\u0131 T\u00fcrk liras\u0131n\u0131n korunmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde ortaya koydu\u011fu duru\u015fa i\u015faret edilerek, \u00fclkenin \u00e7e\u015fitli kentlerinde halk\u0131n dolar bozdurma kampanyas\u0131na yo\u011fun \u015fekilde destek verdi\u011fi belirtildi.\r\n \r\n,\u0130ran medyas\u0131, ABD'nin T\u00fcrkiye ekonomisini hedef alan giri\u015fimlerine kar\u015f\u0131 T\u00fcrk halk\u0131n\u0131n kararl\u0131 duru\u015funa \u00f6vg\u00fcde bulunan haberlere yer verdi.\r\n \r\n,Reformist \u0130timad gazetesinin yazar\u0131 Sara Masumi ise sosyal medyadan T\u00fcrk halk\u0131n\u0131n duru\u015funa \u00f6vg\u00fcde bulunarak, \u201cT\u00fcrk halk\u0131, dolar kar\u015f\u0131s\u0131nda T\u00fcrk liras\u0131n\u0131 korumak i\u00e7in d\u00f6viz b\u00fcrolar\u0131 \u00f6n\u00fcnde saatlerce bekledi. Bu duruma benzer bir vaka da Suudi Arabistan\u2019\u0131n Katar\u2019\u0131 ku\u015fatmas\u0131 esnas\u0131nda g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc." diye yazd\u0131.