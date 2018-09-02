Komşularına inandı evinin zeminini kazdı

\u0130stanbul Fatih'te "evde yap\u0131lan kaz\u0131dan alt\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131 zengin oldular" laf\u0131na inanan bir ki\u015fi kendi evinin zeminini kazd\u0131. Kendi evinin zeminini 6 metre kazarak \u00e7evredeki evler i\u00e7in tehlike olu\u015fturan \u015fah\u0131s g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,Yap\u0131lan operasyonda, evin sahibinin bodrum katta 6 metre derinli\u011finde 2 metre geni\u015fli\u011finde devasa bir \u00e7ukur kazd\u0131rd\u0131\u011f\u0131 tespit edildi. Ev sahibinin dikkati \u00e7ekmemek i\u00e7in kaz\u0131dan \u00e7\u0131kan topraklar\u0131n da evin odalar\u0131nda toplad\u0131\u011f\u0131 belirlendi..\r\n\r\n,Film sahnesi Yedikule'de ger\u00e7ek oldu!,Habert\u00fcrk'\u00fcn haberine g\u00f6re, ev sahibinin, baz\u0131 kom\u015fular\u0131n\u0131n evlerinin alt\u0131n\u0131 kazarak alt\u0131n k\u00fcpler buldu\u011funu, kendi evinin alt\u0131nda alt\u0131n olabilece\u011fi i\u00e7in kazd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Evinin bodrumunda ka\u00e7ak kaz\u0131 yapan ev sahibi hakk\u0131nda 2863 say\u0131l\u0131 K\u00fclt\u00fcr ve Tabiat Varl\u0131klar\u0131na Koruma Kanununa Muhalefet su\u00e7undan adli i\u015flem yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\nPolis taraf\u0131ndan ifadesi al\u0131nan ev sahibi tutuksuz yarg\u0131lanmak \u00fczere serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.,\u0130stanbul'un tarihi yar\u0131madas\u0131nda yer alan Fatih Yedikule'de bir ailenin evlerinin alt\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 kaz\u0131da alt\u0131n bulup zengin oldu\u011fu dedikodusu h\u0131zla yay\u0131ld\u0131.\r\n\r\nFatih \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f B\u00fcrosu ekipleri, 'bir evin i\u00e7inde ka\u00e7ak tarihi eser kaz\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131' ihbar\u0131 \u00fczerine Yedikule \u0130mam A\u015fir Sokak 3 numaral\u0131 tarihi ah\u015fap binaya operasyon d\u00fczenledi.