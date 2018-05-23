Kontrol edin! Borcunuz silinecek

Hayata ge\u00e7en yeni torba yasa ile gelir testine hi\u00e7 ba\u015fvurmam\u0131\u015f olanlara yeni bir imkan sa\u011fland\u0131. ,30 Kas\u0131m'a kadar teste ba\u015fvuranlar\u0131n Genel Sa\u011fl\u0131k Sigortas\u0131 (GSS) primleri, test sonucuna g\u00f6re ilk tescil ba\u015flang\u0131\u00e7 tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek. ,Hane i\u00e7inde ki\u015fi ba\u015f\u0131 geliri asgari \u00fccretin 3'te 1'inden (676,5 lira) az \u00e7\u0131kanlar\u0131n borcu silinecek. ,Nisan 2018 \u00f6ncesi prim borcu olanlar 31 Aral\u0131k'a kadar bor\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6demeleri halinde gecikme faizi ve gecikme zamm\u0131 \u00f6demeyecek. ,Borcu olanlar 31 Aral\u0131k'a kadar sa\u011fl\u0131ktan yararlanabilecek. ,H\u00fck\u00fcmet, GSS'de 3 ayr\u0131 prim yerine daha d\u00fc\u015f\u00fck tutardaki tek prim sistemini getirmi\u015f, borcu olanlara \u00f6nemli bir imkan sa\u011flam\u0131\u015ft\u0131. ,Bu kapsamda, 2 Nisan 2018'e kadar teste m\u00fcracaat edenlerden geliri br\u00fct asgari \u00fccretin 3'te 1'inden az olan yakla\u015f\u0131k 280 bin ki\u015finin borcu silindi. ,Fazla \u00e7\u0131kanlar\u0131n ise 1 Nisan 2017 \u00f6ncesine ait bor\u00e7lar\u0131 ayl\u0131k 53 lira \u00fczerinden g\u00fcncellendi..,Bor\u00e7lar silinecek.,Binlerce ki\u015fiye m\u00fcjde geldi.