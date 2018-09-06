Konut kampanyasıyla bir haftada rekor satış

\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde ger\u00e7ekle\u015fen 'T\u00fcrkiye i\u00e7in kazan\u00e7 vakti' konut kampanyas\u0131 ilk haftada herkesin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrd\u00fc.,SON G\u00dcN 31 EK\u0130M,Bug\u00fcn (29 A\u011fustos) ba\u015flayan dev kampanya 31 Ekim'e kadar devam edecek. T\u00fcrk ekonomisine \u00f6nemli katk\u0131da bulunmas\u0131 beklenen konut kampanyas\u0131yla faiz oran\u0131 0,98'e kadar \u00e7ekildi.,1 HAFTADA 1500 KONUT SATILDI,Yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalar sonucunda 1 haftada sat\u0131lan ev say\u0131s\u0131n\u0131n 1500'e ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. Bu rakam ilk hafta i\u00e7in \u00f6nemli bir rakam olarak g\u00f6ze \u00e7arp\u0131yor.,Emlak Konut GYO'nun Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Hakan Gedikli, "Sat\u0131\u015f ofislerinde ciddi yo\u011funluk var. \u00d6zellikle orta gelirliye hitap eden projelerde sat\u0131\u015flar daha h\u0131zl\u0131. Sadece bizim projelerimizden 500 ev i\u00e7in kaparo ald\u0131k." dedi.,EMLAK KONUT'TAN 3 M\u0130LYAR L\u0130RALIK C\u0130RO HEDEF\u0130,Bu kampanyayla birlikte Emlak Konut GYO ciro hedefini de a\u00e7\u0131klad\u0131. Gedikli, "\u00c7ok yo\u011fun ilgi ve talep var. Bu y\u00fczden projeye dahil olan konutlar\u0131 5 bine \u00e7\u0131karabiliriz. Kampanya sonunda Emlak Konut ad\u0131na 3 milyar liral\u0131k ciro bekliyoruz." diye konu\u015ftu.