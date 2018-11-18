Konya'da Aykut Kocaman'a coşkulu karşılama

Atiker Konyaspor'la 2,5 y\u0131ll\u0131k anla\u015fmaya sa\u011flayan Teknik Direkt\u00f6r Aykut Kocaman'\u0131 taraftarlar omuzlar\u0131na alarak kar\u015f\u0131lad\u0131. ,R\u0131za \u00c7al\u0131mbay'\u0131n g\u00f6revine son vererek teknik direkt\u00f6r aray\u0131\u015f\u0131na giren Spor Toto S\u00fcper Lig tak\u0131mlar\u0131ndan Atiker Konyaspor, eski teknik direkt\u00f6rlerinden Aykut Kocaman ile anla\u015fma sa\u011flad\u0131. Kocaman'\u0131n ye\u015fil-beyazl\u0131 tak\u0131mdan gelen teklifi kabul etti\u011fi \u00f6\u011frenildi. ,\u0130ki kul\u00fcp y\u00f6neticisinin Kocaman'\u0131n menajeri ile detaylar\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc ve bu g\u00f6r\u00fc\u015fme sonras\u0131 resmi a\u00e7\u0131klaman\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131 bildirildi. Aykut Kocaman 19 Kas\u0131m Pazartesi g\u00fcn\u00fc d\u00fczenlenecek t\u00f6ren i\u00e7in ak\u015fam saatlerinde u\u00e7akla havaalan\u0131na geldi. Konyaspor y\u00f6neticileri ise u\u00e7aktan inen Aykut Kocaman`a \u00e7i\u00e7ek verdi. ,Havaalan\u0131nda bas\u0131n mensuplar\u0131n\u0131n sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlayan Aykut Kocaman, "Burada olmaktan mutluyum. Umar\u0131m ve dilerim, tabii ki kolay olmayacak ama b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir yer vard\u0131 tekrar o seviyeyi yakalamak, sonra biraz daha \u00fczerine koyabilmek ve bunu hep beraber yapabilmek arzusu i\u00e7indeyiz. Uzun zamand\u0131r futbolun d\u0131\u015f\u0131ndayd\u0131m 6 ayd\u0131r neredeyse, \u015fimdi tekrar oyuna yo\u011funla\u015fmak ve sonra neler oluyor g\u00f6rmeyi arzuluyorum. ,Umar\u0131m her \u015fey iyi olur. Hakikaten m\u00fcte\u015fekkirim \u00e7ok s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 g\u00fcnler de ya\u015fad\u0131k \u00e7ok iyi g\u00fcnler de ya\u015fad\u0131k ama giderken b\u00fcy\u00fcyen bir tak\u0131m vard\u0131, son derece gidi\u015f a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00fclkemizde kolay rastlanan bir durum de\u011fildi o g\u00f6nderme tarz\u0131 hi\u00e7 bir zaman akl\u0131m\u0131zdan \u00e7\u0131kan bir durumda de\u011fildi. Bug\u00fcn yine ayn\u0131 \u015fekilde g\u00f6r\u00fcyoruz bu bizim i\u00e7in ger\u00e7ekten bir onur. Ne olur ne biter onu bilmiyoruz yani \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnleri Allah bilir o konuda bir \u015fey s\u00f6ylemek i\u00e7in \u00e7ok erken. Ama giderken de gelirken de bu \u015fekilde kar\u015f\u0131lanmak bizim ad\u0131m\u0131za insani hayat\u0131m\u0131zda \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir onur umar\u0131m ayn\u0131 durumlar\u0131 ya\u015fatmay\u0131 ba\u015far\u0131r\u0131z" dedi. ,529 g\u00fcn \u00f6nce omuzlarda u\u011furlanarak Konya'dan ayr\u0131lan Teknik Direkt\u00f6r Aykut Kocaman, yine taraftarlar taraf\u0131ndan havaalan\u0131nda kar\u015f\u0131land\u0131. Taraftarlar taraf\u0131ndan Kocaman`a \u00e7i\u00e7ek verildi. Y\u00fczlerce taraftar\u0131n me\u015faleler yakarak besteler okunarak b\u00fcy\u00fck bir ilgiyle kar\u015f\u0131lad\u0131\u011f\u0131 teknik adam daha sonra konaklayaca\u011f\u0131 tesise do\u011fru yola \u00e7\u0131kt\u0131. ,3. kez tak\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131na ge\u00e7mesi beklenen Aykut Kocaman ilk kez 2005-2006 sezonunda ye\u015fil-beyazl\u0131 tak\u0131mda g\u00f6rev ald\u0131. Kocaman, 2014-2015 sezonunda yeniden tak\u0131m\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rmaya ba\u015flayarak bir sonraki sezon ligi 3. s\u0131rada bitirerek tarihinde ilk kez Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi`ne gitmesini sa\u011flad\u0131. Aykut Kocaman'\u0131n teknik direkt\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcnde 2016-2017 sezonunda bir ilki daha ger\u00e7ekle\u015ftiren ye\u015fil-beyazl\u0131lar, T\u00fcrkiye Kupas\u0131`n\u0131 kald\u0131rarak yeniden UEFA Avrupa Ligi`ne kat\u0131ld\u0131.