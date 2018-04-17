Konya'da feci kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi

Konya\u2019da otomobil ile kamyonetin \u00e7arp\u0131\u015fmas\u0131 sonucu meydana gelen kazada kamyonet s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,Kaza yerine gelen kamyonet s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn yak\u0131nlar\u0131n\u0131n feryatlar\u0131 y\u00fcrek burktu. ,Kaza, saat 06.30 s\u0131ralar\u0131nda merkez Karatay il\u00e7esi Karaman Caddesi ile \u00c7anc\u0131 Caddesinin birle\u015fti\u011fi kav\u015fakta meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, sabah saatlerinde i\u015fe gitmek i\u00e7in evden \u00e7\u0131kan Mehmet Alkan (41) idaresindeki 42 PJ 660 plakal\u0131 kamyonet, \u00c7anc\u0131 Caddesinden Karaman Caddesine \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada Mehmet \u00c7. idaresindeki 42 TT 482 ticari taksi \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. ,\u00c7arp\u0131\u015fman\u0131n \u015fiddetiyle kamyonet s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Mehmet Alkan arac\u0131n cam\u0131ndan f\u0131rlayarak kald\u0131r\u0131ma d\u00fc\u015ft\u00fc. ,\u00c7evredeki vatanda\u015flar\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine sa\u011fl\u0131k ve polis ekipleri sevk edildi. K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekiplerinin ilk m\u00fcdahalesinde Alkan\u2019\u0131n olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi tespit edildi. Kaza sonras\u0131 olay yerinde polis ekipleri taraf\u0131ndan g\u00fcvenlik \u015feridi \u00e7ekilerek trafik kontroll\u00fc \u015fekilde sa\u011fland\u0131. \r\n\r\n,Kaza sonras\u0131 olay yerine Mehmet Alkan\u2019\u0131n o\u011flu, annesi ve yak\u0131nlar\u0131 geldi. ,Babas\u0131n\u0131n cans\u0131z bedenini g\u00f6ren Alkan\u2019\u0131n o\u011flu \u201cBaba kalkacaks\u0131n baba\u201d diyerek g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc. G\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fulan genci yak\u0131nlar\u0131 sakinle\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Kaza sonras\u0131 Mehmet \u00c7. ifadesi al\u0131nmak \u00fczere emniyete g\u00f6t\u00fcr\u00fcl\u00fcrken, kazayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.