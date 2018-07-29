Konya'da gürültü tartışması kanlı bitti

\u0130ddiaya g\u00f6re bir restoranda \u00e7al\u0131\u015fan Mehmet \u00c7., \u00f6\u011fle saatlerinde sokak \u00fczerinden s\u00fcrekli motosikletiyle ge\u00e7en \u015fah\u0131slar\u0131 g\u00fcr\u00fclt\u00fc yapt\u0131klar\u0131 gerek\u00e7esiyle uyard\u0131. ,Motosikletli \u015fah\u0131slar, kendilerini uyaran restoran \u00e7al\u0131\u015fan\u0131yla k\u0131sa bir s\u00fcre tart\u0131\u015ft\u0131ktan sonra olay yerinden ayr\u0131ld\u0131. ,Daha sonra restorana ellerinde sopa ve bir \u00e7uvalla yaya olarak gelen 3 ki\u015fi, \u00e7al\u0131\u015fanlara sald\u0131rmaya ba\u015flad\u0131., Restoran \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n da sopalarla kar\u015f\u0131l\u0131k vermesiyle b\u00fcy\u00fcyen kavga d\u0131\u015far\u0131ya ta\u015ft\u0131., Bu s\u0131rada \u015fah\u0131slardan biri, beraberinde \u00e7uval i\u00e7erisinde getirdi\u011fi pompal\u0131 t\u00fcfe\u011fi \u00e7\u0131kararak rastgele ate\u015f etmeye ba\u015flad\u0131. ,Kavga sonras\u0131 \u015f\u00fcpheliler ka\u00e7arken, a\u00e7\u0131lan ate\u015f sonucu restoran sahibi Musa Y\u0131ld\u0131z ve \u00e7al\u0131\u015fanlar Ahmet A., Umut A., S\u00fcleyman K. ve Mehmet \u00c7. yaraland\u0131. ,Yaral\u0131lar olay yerine sevk edilen ambulans ve taksiyle Numune Hastanesine kald\u0131r\u0131larak tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,Yaral\u0131lardan restoran sahibi 40 ya\u015f\u0131ndaki Musa Y\u0131ld\u0131z, yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahaleye ra\u011fmen kurtar\u0131lamayarak hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Olay sonras\u0131 Numune Hastanesine tedbir amac\u0131yla \u00e7evik kuvvet polisi sevk edildi. Yaral\u0131lardan Mehmet \u00c7.'nin de hayati tehlikesinin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi. Polis ekipleri, olay\u0131n ard\u0131ndan ka\u00e7an \u015f\u00fcphelileri yakalamak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. Ka\u00e7an \u015f\u00fcphelilerin bir s\u00fcre sonra polise teslim olduklar\u0131 \u00f6\u011frenildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, a\u00e7\u0131lan ate\u015f sonucu i\u015f yerinin camlar\u0131 ve restoran sahibinin park halindeki arac\u0131 da zarar g\u00f6rd\u00fc. \r\n\r\n"POMPALIYI \u00c7IKARDI VE SIKTI"\r\n\r\nAlmanya'dan gezi i\u00e7in Konya'ya geldi\u011fini ve olaya tan\u0131k oldu\u011funu anlatan Muhammet \u00c7\u0131ng\u0131, "Biz arkada\u015fla Mevlana'dan buraya geldik yol sormak i\u00e7in. Sonra birden g\u00f6rd\u00fck adamlar k\u00fcfretti ve birbirlerine ba\u011f\u0131rd\u0131lar. Sonra sopayla geldiler, \u015fu arkadaki cam\u0131 k\u0131rd\u0131lar. Ondan sonra ben adam\u0131n \u00fcst\u00fcne gittim, adam\u0131 tuttum. Buradaki elemanlarda sopa \u00e7\u0131kard\u0131. Arkadan da adamlar geldi. Bunlar sopayla giri\u015fmek isterken, adam pompal\u0131y\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131 ve s\u0131kt\u0131. Ben de duvar\u0131n arkas\u0131na sakland\u0131m. Ondan sonrada ka\u00e7t\u0131lar. Yerde yatan 3 ki\u015fi vard\u0131. Sopayla darp edilenlerde vard\u0131. Hepsi kanlar i\u00e7indeydi. Sonra taksiye bindirdik adamlar\u0131 g\u00f6t\u00fcrd\u00fcler. Birisi \u00e7ok k\u00f6t\u00fc kan i\u00e7indeydi" dedi. \r\n\r\n"SIRTIMIZI D\u00d6ND\u00dcL, GER\u0130 D\u00d6NERKEN ARKAMIZDAN SIKTILAR"\r\n\r\nRestoran M\u00fcd\u00fcr\u00fc \u0130lyas Bilir ise, "Buras\u0131 bir ge\u00e7i\u015f g\u00fczergah\u0131. Motorlar h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde ge\u00e7iyor buradan. Buraya insanlar ailesiyle birlikte geliyor, oturuyor. \u00c7ocu\u011fu elinde oyuncakla burada oturuyor. Bir ka\u00e7 defa esnaflar taraf\u0131ndan uyar\u0131lm\u0131\u015f. En son \u00f6\u011flen yine ayn\u0131 \u015fekilde ge\u00e7erken, \u015fefimiz "Niye ge\u00e7iyorsunuz buradan, s\u0131k\u0131nt\u0131 m\u0131 var? \u015feklinde sordu. \u00c7ocukta 'Ben \u015fu ki\u015finin adam\u0131y\u0131m, bir saat sonra s\u0131kmaya gelece\u011fim' diyerek tehditler savurarak gitti. Bir saat sonra 4-5 ki\u015fi geldi. Buralarda m\u00fc\u015fteriler var, yukar\u0131da grubumuz var onlar\u0131 a\u011f\u0131rl\u0131yoruz. Bir anda sopalarla i\u00e7eriye girdiler. Burada arbede ile d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131karken olayda taksi dura\u011f\u0131n\u0131n araya kadar devam etti. Orada olay yat\u0131\u015f\u0131r gibi oldu. S\u0131rt\u0131m\u0131z\u0131 d\u00f6nd\u00fck, geri gelirken, arkam\u0131zdan s\u0131kt\u0131lar. Maalesef patronumuzu kaybettik. Bu mu yani.. Bir uyar\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 insan\u0131n bedeli mi? 4 tane arkada\u015f\u0131m\u0131z da \u00e7e\u015fitli yerlerinden yararland\u0131" diye konu\u015ftu. Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131. ,Olay, saat 15.00 s\u0131ralar\u0131nda merkez Karatay il\u00e7esi Aziziye Mahallesi \u015eehit Naz\u0131m Bey Sokak \u00fczerinde meydana geldi.