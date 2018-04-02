Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, Bey\u015fehir-Isparta Karayolu\u2019nun 3\u2019\u00fcnc\u00fc kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, Mehmet E. idaresindeki 42 AAR 097 plakal\u0131 otomobille kara yolunda seyir halindeyken Fuat I\u015f\u0131k (43) y\u00f6netimindeki 42 DKL 28 plakal\u0131 otomobille \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. ,\u00c7evredekilerin ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sa\u011fl\u0131k Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekiplerinin kontrollerinin ard\u0131ndan otomobil s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Fuat I\u015f\u0131k ile arka koltukta oturan Hilal I\u015f\u0131k (40) ve 4 ya\u015f\u0131ndaki Umay Bendiz I\u015f\u0131k\u2019\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirlendi. ,\u015eof\u00f6r mahallinde s\u0131k\u0131\u015fan di\u011fer otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Mehmet E. ve Osman Y. ise olay yerine gelen itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekiplerinin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan g\u00fc\u00e7l\u00fckle s\u0131k\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 yerden kurtar\u0131ld\u0131. Yaral\u0131lar ambulansla Bey\u015fehir Devlet Hastanesi\u2019nde tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,Kazada ara\u00e7 i\u00e7erisinde s\u0131k\u0131\u015fan s\u00fcr\u00fcc\u00fc Fuat I\u015f\u0131k\u2019\u0131n cans\u0131z bedeni de itfaiye ekiplerinin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan g\u00fc\u00e7l\u00fckle bulundu\u011fu yerden \u00e7\u0131kar\u0131labildi. \r\n,Kazada hayat\u0131n\u0131 kaybeden Fuat, Hilal ve Umay Bendiz I\u015f\u0131k\u2019\u0131n cans\u0131z bedenleri savc\u0131n\u0131n olay yeri incelemesinin ard\u0131ndan cenaze nakil arac\u0131yla otopsi yap\u0131lmak \u00fczere hastane morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Kaza nedeniyle kara yolunda ula\u015f\u0131m bir s\u00fcre kesintiye u\u011frarken, ara\u00e7lar\u0131n \u00e7ekilmesinin ard\u0131ndan yol tekrar ara\u00e7 trafi\u011fine a\u00e7\u0131ld\u0131. \r\n,,Kazayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.