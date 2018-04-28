Konya'da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi bir kaza meydana geldi.,.,Bir aileden 4 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Adulkadir Yaman y\u00f6netimindeki 42 D 9965 plakal\u0131 otomobil, Ortak\u00f6y Mahallesi'nde s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc hen\u00fcz belirlenemeyen 03 PS 736 hafif ticari ara\u00e7 ile \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131.,Haber verilmesi \u00fczerine olay yerine jandarma ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi.,Kazada otomobil s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Yaman ile ayn\u0131 ara\u00e7ta bulunan Ramazan (43), Feride (73) ve Emirhan Yaman (8) olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,Hafif ticari ara\u00e7ta yaralanan 2 ki\u015fi ise 112 Acil Servis ekiplerince Ak\u015fehir Devlet Hastane'sine kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n,\u00d6te yandan kazan\u0131n oldu\u011fu alana gelen vatanda\u015flar yolu trafi\u011fe kapatt\u0131.