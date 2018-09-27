Konya'da kız öğrenci yurdunda yangın! 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Konya'da feci yang\u0131n!,Konya'n\u0131n Ere\u011fli il\u00e7esinde k\u0131z \u00f6\u011frenci yurdu \u00e7at\u0131s\u0131nda izolasyon \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Alevler itfaiye ekipleri taraf\u0131ndan s\u00f6nd\u00fcr\u00fcl\u00fcrken, Dumandan etkilenen 10 \u00f6\u011frenci hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Konya'n\u0131n Ere\u011fli il\u00e7esinde k\u0131z \u00f6\u011frenci yurdu \u00e7at\u0131s\u0131nda izolasyon \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Alevler itfaiye ekipleri taraf\u0131ndan s\u00f6nd\u00fcr\u00fcl\u00fcrken, dumandan etkilenen 10 \u00f6\u011frenci hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n,Yang\u0131n, ak\u015fam saatlerinde Kredi Yurtlar Kurumu'na ba\u011fl\u0131 \u00fcniversite \u00f6\u011frencilerinin kald\u0131\u011f\u0131 yurdun, yemekhane, \u00e7ama\u015f\u0131rhane ve kazan dairesinin bulundu\u011fu binan\u0131n \u00e7at\u0131 kat\u0131nda meydana geldi. ,\u00c7at\u0131 kat\u0131nda izolasyon \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada belirlenemeyen nedenle yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,H\u0131zla y\u00fckselen alevler \u00e7at\u0131n\u0131n tamam\u0131n\u0131 sard\u0131. ,O s\u0131rada yemekhanede olan \u00f6\u011frenciler de binay\u0131 tahliye etti., Tahliye s\u0131ras\u0131nda dumandan etkilenen 10 \u00f6\u011frenci ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Tedavi alt\u0131na al\u0131nan \u00f6\u011frencilerin sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu belirtildi. Yang\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi. \u0130tfaiye ekiplerinin m\u00fcdahalesiyle alevler s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc. So\u011futma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.\r\n\r\n